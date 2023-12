Video/ Monza Genoa (1-0) gol e highlights: vittoria targata Dany Mota! (Serie A, 10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA GENOA: LA SINTESI

Allo U-Power Stadium il Monza supera il Genoa per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Palladino si affacciano in zona offensiva con un tiro di Colombo ribattuto dalla retroguardia avversaria al 3′ e rischiano qualcosa intorno al 7′ quando Gudmundsson non approfitta del retropassaggio di Carboni per Di Gregorio. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Gilardino si fanno vedere in avanti al 14′ con un tiro alto di Frendrup e sul fronte opposto Carboni calcia a lato al 19′. I brianzoli si vedono poi annullare un gol per fuorigioco a Ciurria al 37′.

Nemmeno Badelj al 43′ e Gudmundsson al 44′ hanno maggior fortuna per i liguri. Nel secondo tempo i rossoblu ricominciano con lo spirito giusto per tentare di spezzare l’equilibrio ed è Pessina ad evitare il peggio intercettando il cross di Sabelli indirizzato a Badelj al 53′. Lo stesso Pessina sollecita quindi il portiere avversario Martinez al 55′ con un tiro a giro. Nell’ultima parte dell’incontro Retegui manca un’ottima opportunità al 62′ e dall’altro lato Messias fa altrettanto al 64′ prima di essere sostituito per infortunio da Hefti al 78′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Kyriakopoulos da un lato, Vasquez e Frendrup dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quindicesimo turno di campionato permettono al Monza di salire a quota 21 nella classifica della Serie A mentre il Genoa non si muove, rimanendo fermo a 15 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA GENOA: IL TABELLINO

Monza-Genoa 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 83′ Dany Mota(M).

Assist: 83′ Pereira(M).

MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; D’Ambrosio, A. Carboni, Pereira; Ciurria(72′ Machin), Pessina, Gagliardini(72′ Akpa Akpro), Kyriakopoulos; V. Carboni(57′ Dany Mota), Colpani(87′ Donati); Colombo(56′ Colombo). All.: Palladino.

GENOA (3-5-2) – Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Sabelli(88′ Ekuban), Messias(78′ Hefti), Badelj, Frendrup, Haps(78′ Fini); Gudmundsson, Retegui. All.: Gilardino.

Arbitro: Giuseppe Collu (sezione di Cagliari).

Ammoniti: 34′ Vasquez(G); 65′ Kyriakopoulos(M); 89′ Frendrup(G).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA GENOA

