Video/ Monza Inter (2-2) gol e highlights: l’arbitro fa infuriare Inzaghi! (Serie A)

VIDEO MONZA INTER (2-2): CALDIROLA RIPRENDE I NERAZZURRI!

L’Inter frena sul più bello rallentando la sua marcia di avvicinamento alla testa della classifica. Contro il Monza i nerazzurri non vanno oltre il 2-2 e ora deve sperare in un passo falso di Milan (impegnato contro la Roma nel big match della 17^ giornata) e Napoli (alle prese con una Sampdoria rivitalizzata dal successo con il Sassuolo e che vorrà onorare nel migliore dei modi la memoria di Gianluca Vialli) per non rimanere troppo attardata. Si trattava di un derby inedito per la massima categoria e le aspettative della vigilia non sono state affatto deluse visto che le due squadre hanno dato vita a una bella partita, molto combattuta e in bilico fino al triplice fischio di Sacchi che nel complesso non ha arbitrato malissimo – ha lasciato quasi sempre correre, manco fossimo in Premier League. Sul giudizio del fischietto di Macerata pesa inevitabilmente quanto accaduto all’81’ quando Acerbi con un colpo di testa realizza quello che sarebbe stato il gol del 3 a 1. Peccato che il gioco fosse già fermo perché il direttore di gara aveva fischiato precipitosamente un presunto fallo di Gagliardini ai danni di Marí.

Che in realtà è inciampato su Izzo, due compagni che si sono quindi ostacolati tra di loro. A quel punto il VAR non può più intervenire e i brianzoli, scampato il pericolo, riacciuffano la Beneamata al 93’ grazie a Ciurria che pennella una traiettoria perfetta per Caldirola, Dumfries si fa prendere dal panico e lo anticipa senza rendersi conto che in questa maniera non lascia scampo a Onana, scavalcato dal pallone che termina in rete. Una serata da ricordare per il numero 84 di Palladino che nel corso della prima frazione di gioco aveva trovato la sua prima gioia in Serie A, annullando il vantaggio iniziale degli ospiti che avevano sbloccato la contesa grazie all’acuto di Darmian, bravissimo a farsi trovare pronto sul secondo palo intercettando il cross chirurgico di Bastoni. Lautaro Martínez, sfruttando una dormita dello stesso Marí, aveva riportato avanti i suoi per poi scheggiare il palo nella ripresa. Inter poco fortunata, va detto anche questo. E in tribuna Galliani gongola, come ai bei tempi.

VIDEO MONZA INTER 2-2, I PROTAGONISTI

Luca Caldirola, gettato nella mischia a inizio ripresa, ha propiziato l’autogol di Dumfries in piena zona Cesarini: “Questo pareggio vuol dire tantissimo, il 2-2 è merito del gruppo che ci ha creduto fino in fondo. Non segno spesso per cui quando capita cerco di godermela. Confermo che è stato Dumfries a colpire il pallone, spero comunque che lascino il gol a me. Scherzi a parte sono contentissimo per il risultato, non meritavamo di perdere, non abbiamo mai mollato e questo è senz’altro un punto pesantissimo in chiave salvezza. Palladino ha saputo entrare subito nella testa dei giocatori, contro la Juve è scattato qualcosa, da allora è cominciato un campionato nuovo per noi”. Simone Inzaghi invece non le manda a dire ed è davvero difficile biasimarlo: “Siamo molto arrabbiati, dopo 5 anni di VAR gli arbitri non hanno ancora imparato che non si deve fischiare subito ma far concludere le azioni prima di decidere, due giocatori del Monza si sono scontrati tra di loro e hanno dato fallo a noi. Questo episodio, sommato al palo di Martínez, ci ha negato il 3 a 1 e commentare un pareggio che deriva da un grave errore tecnico fa molto male. Mi viene difficile analizzare la partita, c’è tanto rammarico perché sapevamo di incontrare un avversario in grado di darci filo da torcere. Per fortuna le condizioni di Çalhanoglu e Barella non sono preoccupanti”.

Raffaele Palladino non potrebbe essere più raggiante: “È una giornata meravigliosa che resterà nella storia e nei ricordi di questa società, stasera abbiamo trovato un ambiente meraviglioso, lo stadio pieno di tifosi pronti a sostenerci fino alla morte, che bello giocare in una cornice simile. L’Inter pochi giorni fa ha battuto il Napoli e lotta per lo scudetto, sono davvero orgogliosi dei miei ragazzi che non hanno mai mollato compiendo una grande impresa, siamo sempre rimasti in partita rischiando il giusto. Ho un gruppo di grandi uomini, oltre che di grandi giocatori, che mi hanno fatto davvero emozionare. Ho dato a tutti un giorno libero in più, se lo sono meritato. Non mi va di parlare degli episodi, specialmente quelli arbitrali, capisco le lamentele degli avversari ma non voglio entrare in polemica”.

VIDEO MONZA INTER 2-2, IL TABELLINO

MONZA-INTER 2-2 (1-2)

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (46’ Caldirola), Marí, Izzo (88’ Caprari); Birindelli (73’ Colpani), Pessina, Machín (66’ F. Ranocchia), Carlos Augusto; Ciurria, Mota Carvalho; Petagna (66’ Gytkjær). All. Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (81’ Dumfries), Barella (63’ Gagliardini), Çalhanoglu (55’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (81’ Gosens); Lautaro Martínez, Dzeko (55’ Lukaku). All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Sez. di Macerata).

AMMONITI: 71’ Mkhitaryan (I), 77’ Gagliardini (I), 87’ Škriniar (I).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 10’ Darmian (I), 11’ Ciurria (M), 22’ Lautaro Martínez (I), 90’+3’ aut. Dumfries (M).

