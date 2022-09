Video/ Monza Juventus (1-0) gol e highlights: bianconeri in piena crisi (Serie A)

VIDEO MONZA JUVENTUS 1-0

Il Monza festeggia la sua prima vittoria in serie A grazie ad una rete di Gytkjaer nella seconda frazione contro una Juventus in piena crisi di gioco e di risultati, culmine del video Monza Juventus 1-0. Grave il gesto di Di Maria che rifila una gomitata ad Izzo e lascia i suoi in dieci per gran parte del match. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Kostic per Vlahovic, Marlon lo chiude. Rovella ci prova da fuori area, la sfera termina di poco fuori. Kostic strappa palla a Ciurria e la mette in mezzo conquistando un angolo. Marlon in mezzo per Izzo che va di testa ma non trova la porta. Danilo per Vlahovic che da posizione non facile la mette sull’esterno della rete.

Mota per Ciurria che per un soffio non inquadra lo specchio. Bremer commette fallo su Mota Carvalho e viene ammonito. Abbiamo superato il ventesimo minuto di gara con il match ancora bloccato sullo zero a zero. Pochissime le emozioni fino ad ora. Ciurria calcia da fuori area, palla di poco fuori. Sensi da lontano, Perin blocca senza problemi. Di Maria prova a servire McKennie, Di Gregorio esce con i tempi giusti. De Sciglio per Paredes, Rovella si oppone e respinge la conclusione. Gomitata di Di Maria a Izzo e rosso per l’argentino! Incredibile ingenuità, Juventus in dieci uomini. Ghiotta occasione ora per il Monza quando manca pochissimo alla fine della prima frazione. Termina la prima frazione tra Monza e Juventus sullo zero a zero.

SECONDO TEMPO

Ciurria in mezzo la tocca Pessina in maniera molto debole. Errore grossolano di Gatti che passa praticamente il pallone a Caprari, tiro da fuori area che non trova la porta. Ciurria per Mota in area che spreca una ghiottissima occasione. Barberis per Izzo in area che di testa indisturbato manca clamorosamente il vantaggio. Carlos Augusto da fuori area, Perin para senza problemi. Izzo per Gytkjaer in area, tiro facile preda di Perin. Rovella calcia dal limite dell’area ma non centra la porta. Paredes pesca Danilo in area che di testa non centra la porta.

La sblocca il Monza con Gytkjaer! Ciurria in mezzo per Gytkjaer con Gatti che lo perde, il centravanti in spaccata supera Perin! Colpani ci prova in area, chiude bene Danilo. McKennie in mezzo per Kean che appoggia tra le braccia di De Gregorio. Manca pochissimo alla fine, Monza ad un passo dal conquistare i primi tre punti della sua storia in serie A. Juventus in piena crisi di gioco e risultati. Cinque i minuti di recupero. Caldirola trattiene Vlahovic e si prende il giallo. Si allunga il recupero con il Monza ad un passo da una vittoria storica. Termina il match tra Monza e Juventus, la decide Gytkjaer.

VIDEO MONZA JUVENTUS 1-0: IL TABELLINO

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon (10′ st Caldirola), P.Marì, Izzo; Ciurria, Sensi (9′ st Barberis), Rovella, C.Augusto (40′ st Birindelli); Pessina, Mota (10′ st Gytkjaer), Caprari (24′ st Colpani). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, F. Ranocchia, Antov, Colpani, Marrone, Bondo, Carboni, Molina. All. Palladino.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio (41′ st Soulè); McKennie, Paredes, Miretti (41′ st Fagioli); Kostic (33′ st Kean), Vlahovic, Di Maria. A disposizione: Szcz?sny, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Barbieri, Fagioli, Barrenechea, Kean, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri (squalificato, in panchina Landucci)

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 29′ st Gytkjaer

NOTE: Al 40′ pt espulso Di Maria (J) per condotta violenta; Ammoniti: Ciurria, Caldirola (M); Bremer (J); Recupero: 3′ pt, 5′ st

VIDEO MONZA JUVENTUS 1-0













