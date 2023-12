Video/ Monza Juventus (1-2) gol e highlights: tre punti d’oro! (Serie A, 1 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA JUVENTUS: LA SINTESI

La partita tra Monza e Juventus è iniziata con grande intensità, e nei primi venti minuti di gioco, è la Juventus a prendere il controllo del match. Il risultato attuale è di 0-1, con la rete decisiva realizzata da Rabiot su calcio d’angolo. La Juventus ha dimostrato la sua pericolosità sulle palle inattive, sfruttando al meglio un calcio d’angolo per portarsi in vantaggio. Rabiot, con precisione e tempismo, ha trovato la via del gol, mettendo la squadra bianconera in vantaggio. Il Monza, tuttavia, non si è arreso e ha cercato di reagire, cercando di creare occasioni per minacciare la porta avversaria. La Juventus, da parte sua, ha difeso con determinazione per mantenere la propria leadership. La partita promette ancora molte emozioni, con entrambe le squadre che cercano di giocare un calcio di qualità. I tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà la partita e se il Monza riuscirà a pareggiare o se la Juventus allungherà ulteriormente.

Alla fine del primo tempo della diretta tra Monza e Juventus, il risult ato è di 0-1, con la Juventus in vantaggio grazie alla rete segnata. Federico Chiesa, uno dei talenti più luminosi della squadra, ha avuto un’occasione per ampliare il vantaggio. Il giocatore ha dimostrato la sua pericolosità in fase offensiva, mettendo a dura prova la difesa avversaria. La partita si è svolta con intensità, entrambe le squadre hanno cercato di imporsi a centrocampo e creare opportunità da gol. Il Monza, nonostante il risultato sfavorevole, ha mostrato determinazione nel cercare di rispondere agli attacchi della Juventus. Tuttavia, la difesa bianconera ha resistito alle incursioni avversarie, mantenendo la propria porta inviolata nel primo tempo. La seconda metà della partita si preannuncia interessante, con il Monza che cercherà di recuperare lo svantaggio casalingo e la Juventus decisa a difendere il proprio vantaggio. I tifosi sono in attesa di vedere come si evolverà la situazione e se Chiesa o altri protagonisti sapranno segnare ulteriori gol.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA JUVENTUS, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo della partita tra Monza e Juventus ha visto una svolta interessante, nonostante il risultato attuale di 0-1 a favore della Juventus. Colpani del Monza ha avuto un’occasione chiave per pareggiare il match nei primi venti minuti del secondo tempo, mettendo a dura prova la difesa bianconera. Nonostante il vantaggio della Juventus, Colpani ha dimostrato tenacia e pericolosità in zona d’attacco, cercando di capitalizzare su un’opportunità per portare il Monza al pareggio. La difesa juventina, tuttavia, ha resistito all’assalto avversario, mantenendo la propria porta inviolata finora. Il Monza ora si trova in una posizione favorevole per cercare di pareggiare, e la Juventus dovrà essere attenta a difendere il proprio vantaggio. La partita si sta sviluppando in modo avvincente, con entrambe le squadre che cercano di creare opportunità da gol e influenzare il risultato.

Monza e Juventus, il risultato è terminato in parità, con un 1-1 grazie alla rete di Valentin Carboni per il Monza. La partita è stata intensa e equilibrata, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. Valentin Carboni si è rivelato il protagonista per il Monza, trovando il gol del pareggio e dando nuova vita alla squadra di casa. L’equilibrio tra le due squadre è stato evidente durante l’intera partita, e il pareggio riflette la competitività del confronto. La Juventus, nonostante l’occasione per il raddoppio di Kean, ha dovuto accontentarsi del pareggio. La difesa del Monza ha resistito agli attacchi della squadra ospite, impedendo ulteriori gol. Questo risultato avrà sicuramente un impatto sulle posizioni di entrambe le squadre in classifica e sulla loro corsa nelle rispettive competizioni.

MONZA JUVENTUS, IL TABELLINO

MONZA: Di Gregorio, Caldirola, Gagliardini, Machin (dal 1′ st Colombo), Birindelli (dal 1′ st Dany Mota), Marì, Colpani (dal 31′ st Carboni), Pessina, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Ciurria. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Akpa Akpro, Colombo, Carboni F., De Almeida, Bettella, Carboni V., Maric, Bondo, Carboni A., Cittadini, Mota. All. Palladino.

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (dal 42′ st Locatelli), McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa (dal 31′ st Kean), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Locatelli, Danilo, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Nonge Boende. All. Allegri.

AMMONITI: Kyriakopoulos, Bremer, Milik

RETI: 12′ pt Rabiot, 49′ st Gatti

