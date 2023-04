Video/ Monza Lazio (0-2) gol e highlights: Pedro e Milinkovic uguale tre punti!

Monza Lazio, dove gli aquilotti tenteranno di portare a casa tre punti agevoli, anche se nel calcio moderno non esistono più partite facili. Infatti la prima occasione pericolosa del match l’hanno avuta i padroni di casa, con un ottimo cross dal centro per Petagna, che però smorza la palla tra le mani di Provedel. La Lazio dopo il suo classico giro palla a trazione verticale riesce a trovare con più costanza gli attaccanti. Trovandoli ci è voluto poco per innescarli e infatti il goal che cambia il parziale in quel di Monza arriva dai piedi dell’ex romanista Pedro, campione del mondo con la nazionale spagnola. L’attaccante si è fatto ingolosire dal gran passaggio di Zaccagni, che lo pesca da solo dentro l’area di rigore.

Termina il primo tempo di Monza Lazio, la squadra allenata da Sarri dovrà fare attenzione nella ripresa perché i padroni di casa in più di un’occasione sono riusciti a rendersi pericolosi. Basti pensare al tiro di Rovella, che con una progressione da fuoriclasse arriva al limite dell’area di rigore e poi tenta il tiro, debole che Provedel vede attraversare fino alla linea di fondo. Il Monza però è vivo e vegeto e punta a davvero a rimontare lo svantaggio, dopotutto dopo il gol la squadra biancoceleste si è un po’ adagiata sugli allori, sintomo di un lavoro non eccelso sull’approccio alla partita da parte dei giocatori di Sarri, ma il the negli spogliatoi potrebbe fargli bene, o una ramanzina da parte del mister.

MONZA LAZIO, IL SECONDO TEMPO

Monza Lazio, una gara che dopo il fischio dell’arbitro è diventata agonisticamente molto più accesa, soprattutto per i padroni di casa che sentono di poter stravolgere il risultato. Infatti i giocatori mettono eccessiva foga nelle entrate, cosa che li ha portati a prendere molti cartellini gialli in questo avvio: cinque in cinque minuti. Questo sicuramente non farà piacere a Palladino. D’altro canto la Lazio sembra essere entrata in campo con l’obiettivo di gestire la gara e non concedere nulla agli uomini del Monza, un approccio troppo prudente che non si addice molto al gioco di Sarri, che infatti urla spesso e volentieri ai suoi giocatori. Nonostante questo approccio però arriva il gol di Milinkovic Savic, un tiro perfetto che si va ad insaccare sotto l’incrocio sinistro della porta.

Termina Monza Lazio, quello che farebbe pensare ad una partita facile per la Lazio come il risultato, in realtà nasconde una gara insidiosa. Infatti il Monza in più di un occasione si è rivelato pericoloso e ha avuto molte occasioni con Sensi, Pessina e Petagna per portare almeno il pareggio in questa partita. Ma la Lazio difensivamente non ha concesso molto, e in quelle poche volte in cui Provedel si è dovuto sporcare le mani, lo ha fatto abilmente. In campo quest’oggi da subentrato, il bomber della squadra biancoceleste Ciro Immobile, che non ha trovato il gol in questa gara, ma ha fatto vedere come i fastidi sono solo un ricordo. Non sorprenderebbe vederlo dall’inizio nella prossima uscita casalinga contro la Juventus.

MONZA LAZIO, IL TABELLINO

MONZA LAZIO 0-2 (0-1)

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (58′ Antov), Pablo Marì, Donati; Ciurria, Rovella (58′ Colpani), Machin (80′ Barberis), Carlos Augusto; Sensi, Caprari (70′ Gytkjaer); Petagna (58′ Mota). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Birindelli, Carboni, Valoti, Ranocchia, D’Alessandro, Vignato. Allenatore: Palladino

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (83′ Pellegrini), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (70′ Vecino), Luis Alberto (70′ Basic); Pedro (65′ Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Marcos Antonio, Bertini, Romero, Cancellieri. Allenatore: Sarri

Arbitro: Marcenaro (sez. Genova)

Ammoniti: Ciurria (M), Caprari (M), Marlon (M), Donati (M), Zaccagni (L), Sensi (M), Felipe Anderson (L)

Marcatori: Pedro, Milinkovic Savic

