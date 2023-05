Video/ Monza Lecce (0-1) gol e highlights: un rigore di Colombo al 101′ vale la salvezza (28 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA LECCE (0-1): LA PARTITA

Il Lecce conquista la salvezza sull’ostico terreno di gioco del Monza e lo fa nel modo più rocambolesco e beffardo: nella cornice dell'”U-Power Stadium” i salentini vincono 0-1 in extremis e, complice l’harakiri casalingo dell’Hellas Verona qualche ora prima, festeggiano con un turno d’anticipo sulla fine del campionato la salvezza matematica, vera e propria impresa di questa Serie A 2022/2023 che vedeva alla vigilia i salentini condannati a tornare in B da più parti. La vittoria in terra brianzola ha un doppio valore per la squadra allenata da Marco Baroni: oltre alla difficoltà di giocare su un terreno che aveva visto cadere squadre ben più blasonate, va ricordato che l’undici di Raffaele Palladino scendeva in campo sulle ali dell’entusiasmo alla ricerca di un successo per rispondere alle vittorie di Torino e Fiorentina e riprendersi così quell’ottavo posto che profuma tanto di partecipazione alle coppe l’anno prossimo.

Con queste premesse ne è venuta fuori una gara strana: nel primo tempo meglio i giallorossi che hanno avuto le migliori chance grazie a un ispirato Banda, e nonostante il buon giro palla espresso dai lombardi pur senza creare veri pericoli. Nella ripresa i biancorossi tornavano in campo più decisi e l’impressione era quella di un cambio d’inerzia nell’economia del match: i salentini arretravano il baricentro e il neo entrato Gytkjaer, al passo d’addio davanti al pubblico amico dopo tre anni, stava per diventare da buon danese il protagonista di una favola. Invece prima sbagliava al minuto 82 il penalty concesso (strepitoso Falcone a pararlo) e che si era assunto la responsabilità di tirare e poi, nel lunghissimo recupero e con i suoi avanti, commetteva il fallo di mano che portava dopo un check ad assegnare il rigore ai pugliesi. E stavolta dal dischetto Colombo non sbagliava, siglando al 101′ il gol che vale una stagione: con questa vittoria il Lecce sale a quota 36 e lascia a Verona e Spezia l’incombenza di giocarsi la salvezza, mentre il Monza resta decimo a 52 punti ma a solo una lunghezza da Fiorentina e Torino a 90′ dal termine. Il sogno ottavo posto, anche se difficile, è ancora lì.

VIDEO GOL MONZA LECCE (0-1): IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon , Pablo Marí, Izzo (32′ st Colpani); Ciurria, Pessina, Rovella (1′ st Sensi), Carlos Augusto; Caprari (17′ st Vignato), Mota (17′ st Gytkjær); Petagna (1′ st Birindelli). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machín, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antov, D’Alessandro. Allenatore: Raffaele Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Oudin (30′ st Maleh), Blin, Askildsen (19′ st Hjulmand); Strefezza (19′ st Di Francesco), Ceesay (41′ st Colombo), Banda (41′ st Pezzella sv). A disposizione: Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Helgason, González, Ceccaroni, Persson, Cassandro. Allenatore: Marco Baroni.

Reti: 56′ st rig. Colombo (Lecce).

Ammoniti: Sensi (Monza), Birindelli (Monza), Banda (Lecce), Baschirotto (Lecce), Hjulmand (Lecce).

Espulsi: Donati (Monza).

