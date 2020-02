Video/ Monza Lecco (4-0): highlights e gol. Che poker per i brianzoli! (Serie C)

Monza sempre più vicino alla festa e al salto in Serie B con un secco 4-0 al Lecco, segnato nella 24^ giornata di Serie C: ormai i brianzoli sembrano poter festeggiare con un anticipo record un ritorno in cadetteria atteso 19 anni, ben poco ha potuto fare la formazione allenata da D’Agostino che pure aveva vissuto un periodo di buona ripresa nelle ultime settimane. Come si vede nel video di Monza Lecco, è stato un match praticamente senza storia, al 12′ Mota Carvalho passa di slancio e serve Morosini che non spreca il ghiotto assist, portando il Monza in vantaggio. Il raddoppio si concretizza già al 17′, scambio di ruoli con Morosino che serve l’assist per il perfetto colpo di testa di Mota Carvalho. Uno-due micidiale, Lecco stordito: gli ospiti non riescono a ripartire e il Monza colpisce ancora prima dell’intervallo. Pallone vagante al limite dell’area del Lecco, irrompe Mosti che risolve la situazione con una micidiale conclusione mancina in diagonale.

IL SECONDO TEMPO

Il Monza inizia la ripresa con grande sicurezza, forte del triplo vantaggio maturato contro il Lecco. Al 5′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Paletta ad andare vicino al poker, poi all’8′ Livieri alza sopra la traversa una girata di Rauti. Doppio cambio per il Lecco all’11’: dentro Capogna al posto di Fall, quindi D’Anna prende il posto di Negro. Il Lecco fatica comunque ad uscire dalla propria metà campo, il Monza gestisce con autorità e i tifosi del Brianteo festeggiano già una vittoria che avvicina ancora di più allo storico traguardo del ritorno in Serie B. Al 18′ primo cambio per Brocchi con Marconi che prende il posto di Scaglia. Il quarto per il Monza viene realizzato da Finotto al 39′ della ripresa sfruttando un pregevole assist di Chiricò. Proprio Chiricò e Iocolano nelle ultime battute le match sfiorano il quinto gol, ma al Monza basta l’ennesima vittoria che vale come un passo forse decisivo verso un ritorno in Serie B atteso quasi vent’anni.

