Video Monza Mantova (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per la prima giornata della Serie B 2024/2025.
VIDEO MONZA MANTOVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo U-Power Stadium il Monza torna a vincere in Serie B sconfiggendo per 1 a 0 il Mantova. Nel primo tempo i brianzoli cercano immediatamente di far valere il fattore campo e provano a dettare legge andando anche alla conclusione dalla distanza con Mota già verso il 12′, incappando nella circostanza in una deviazione in calcio d’angolo.
La partita rimane bloccata a lungo e le azioni realmente degne di nota si fanno desiderare finchè Azzi impegna al 42′ la difesa rivale che si salva così in qualche modo poco prima dell’intervallo. Nel secondo tempo i virgiliani tentano di farsi vedere sebbene lo spunto di Radaelli termini largo sul fondo intorno al 50′.
Sul fronte opposto Caprari non concretizza per un soffio al 54′ e ci pensa invece Izzo, autore di un colpo di testa vincente, a spezzare l’equilibrio firmando il gol del vantaggio sull’assist di Ciurria da calcio d’angolo al 57′. Nel finale Lucchesi non trova il raddoppio in rovesciata all’82’ così come Azzi non batte Festa all’84’.
Questo risultato vuole essere solo il primo di una lunga serie per il Monza che si porta a quota 3 nella classifica per la stagione 2025/2026. Resta invece sul fondo della graduatoria il Mantova, incapace di pervenire al pareggio entro il triplice fischio arbitrale.