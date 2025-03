VIDEO MONZA PARMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Inizio a fuoco lento quello visto in Monza Parma, due squadre molto attente alla fase difensiva per studiarsi. Eppure abbiamo avuto una bella occasione da vedere con Birindelli che va verso la porta con un controllo orientato e lascia partire un destro dritto verso il sette, ma vola Suzuki e interviene su un pallone davvero difficile da smanacciare.

Si chiude poi il primo tempo e con il passare dei minuti sale il Monza e soprattutto Bianco, che ha anche sui piedi il possibile 1-0 che su un mucchio selvaggio in area di rigore calcia rasoterra passando tra una manciata di gambe prima di arrivare sull’angolo basso a destra. Ma sempre Suzuki evita la rete, per adesso il migliore dei crociati.

VIDEO MONZA PARMA, IL SECONDO TEMPO

Monza Parma termina 1-1, con i padroni di casa che avevano sbloccato il risultato grazie a una rete di Izzo, che ha approfittato di un corner battuto con precisione. Il difensore, ben piazzato, ha trovato la rete con un colpo di testa potente, portando il Monza in vantaggio.

Tuttavia, il Parma non si è dato per vinto e, poco dopo, è riuscito a pareggiare con un gol di Bonny. L’attaccante ha finalizzato un’ottima azione collettiva, sfruttando al meglio un assist preciso in area. Nonostante le occasioni da ambo le parti, il risultato non è cambiato più, con le due squadre che si dividono la posta in palio dopo 90 minuti equilibrati.

VIDEO MONZA PARMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS



