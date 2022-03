Video/ Monza Parma (1-1) gol e highlights: non basta l’ennesima magia di Vazquez!

Il Monza si affida alle giocate corali, il Parma a quelle dei singoli, alla fine le due squadre si spartiscono la posta in palio nell’ennesimo turno infrasettimanale di Serie B, come potremo ammirare negli highlights video di Monza Parma 1-1. Allo U-Power Stadium finisce 1-1 con i brianzoli che vedono allontanarsi la promozione diretta, le vittorie di Lecce e Brescia spediscono la squadra di Stroppa a -7 dal secondo posto mentre i ducali farebbero meglio a guardarsi indietro anziché avanti. Improbabile che una tra Cosenza e Alessandria possa raggiungerli in classifica ma con 11 partite ancora da disputare gli uomini di Iachini non possono permettersi altri passi falsi se vogliono puntare almeno a un finale di stagione tranquillo senza ansie e paranoie, visto che i play-off a questo punto sembrano irraggiungibili.

Nella prima mezz’ora di gioco si vede una sola squadra in campo ed è quella di casa che prende la residenza nella metà campo ospite con Molina che non sfrutta al meglio un suggerimento di Mota Carvalho, Mancuso spreca un calcio d’angolo staccando malissimo di testa e nessuno riesce ad approfittare del traversone di Pereira. Dopo aver lasciato sfogare gli avversari, il Parma alza la testa con Man che scalda i guantoni di Lamanna, nell’azione successiva Vazquez sforna l’ennesima magia, un pallonetto sopraffino che lascia tutti di stucco e va a infilarsi sotto la traversa. La reazione del Monza, punito dopo aver graziato più volte i ducali, non si fa attendere: prima dell’intervallo Mazzitelli sbaglia le misure su punizione mentre Zopolato Neves non trova il pallone sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa il copione della gara non cambia poi di molto con il Monza sempre in avanti a caccia del pareggio, Mota Carvalho ci arriva vicinissimo con il salvataggio miracoloso sulla linea di Del Prato dopo che l’attaccante portoghese, prima di tirare, aveva messo a sedere Cobbaut con una serie di finte. L’undici di Stroppa non si dà per vinto e ci prova anche dalla lunghissima distanza con Vignato che deve però sistemare la mira. A ridosso del novantesimo il Parma, che stava ormai assaporando i tre punti, si fa raggiungere da Gytkjaer che intercetta il cross di Ciurria e lo devia in rete battendo Buffon, fresco di rinnovo fino al 2024. Per la mole e la qualità di gioco espressa i brianzoli non meritavano di perdere, i ducali non sono stati capaci di difendere il risultato fino al triplice fischio, non è bastato confidare in un’altra invenzione di Vazquez, o Simy, per assicurarsi il secondo successo di fila.

VIDEO MONZA PARMA 1-1, IL TABELLINO

MONZA-PARMA 1-1 (0-1)

MONZA (3-5-2): Lamanna; Donati, Caldirola, Zopolato Neves; Pereira (72’ Ciurria), Colpani (72’ Vignato), Mazzitelli, Machin (82’ Sampirisi), Molina (82’ Barberis); Mancuso (61’ Gytkjaer), Mota Carvalho. All. Giovanni Stroppa.

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Del Prato, Danilo, Cobbaut; Correia (68’ Rispoli), Juric, Bernabé (68’ Sohm), Man; Vazquez (85’ Camara); Sits (46’ Simy), Benedyczak (54’ Bonny). All. Giuseppe Iachini.

ARBITRO: Paolo Valeri (Sez. di Roma 2).

AMMONITI: 44’ Juric (P), 74’ Machin (M), 89’ Camara (P).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 30’ Vazquez (P), 88’ Gytkjaer (M).



