Video/ Monza Perugia (2-2) gol e highlights: Ciurria la riprende in pieno recupero

Monza e Perugia si dividono la posta in palio dopo un match ricco di emozioni, come possiamo ammirare nel video Monza Perugia 2-2. Al vantaggio siglato da Valoti nella prima frazione, il Perugia risponde con De Luca e Kouan nella ripresa. In pieno recupero Ciurria regala il pari al Monza. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. La prima occasione è per Valoti, Angella si oppone al tiro. Angella sbaglia ad impostare da dietro, la sfera viene recuperata da Mota che sbaglia il passaggio finale. Kouan in mezzo per De Luca, Marrone chiude alla grande. Kouan si libera da fuori area e calcia, per un soffio non trova la porta. Contatto tra Angella e Mota, il direttore indica il dischetto. Valoti si presenta al tiro e non sbaglia! Monza avanti nel finale di prima frazione. Termina il primo tempo, brianzoli avanti.

Diretta/ Monza Perugia (risultato finale 2-2) streaming: Ciurria nel finale!

CLICCA QUI PER IL VIDEO MONZA PERUGIA (2-2)

VIDEO MONZA PERUGIA: SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa tra Monza e Perugia, decide al momento Valoti su rigore. Svarione di Caldirola, palla recuperata da Segre che entra in area ma spreca in maniera clamorosa. Calcia De Luca, Marrone si frappone e devia la palla. Contatto tra Matos e Marrone, giallo per il primo per simulazione, direttore di gara al VAR per rivedere l’episodio. Il direttore di gara sconfessa la decisione iniziale, tolto il giallo e rigore per il Perugia. De Luca va sul dischetto e non sbaglia! Pareggio reggiunto dal Perugia. Bella rovesciata di Mota in area, sfera fuori di pochissimo. Kouan! Arriva la rimonta del Perugia. Matos per Kouan che deve solo toccare la sfera per la rimonta del Perugia. Valoti taglia in area e colpisce, Chicizola respinge. Ciurria per Favilli che colpisce mala la sfera. Ciurria! Il Monza la riprende in pieno recupero! Calcio di punizione con Ciurria che si avventa sul pallone e riprende il match! Termina in parità la partita tra Monza e Perugia.

Risultati Serie B, classifica/ Monza salvo all'ultimo secondo, colpo del Lecce!

IL TABELLINO

MARCATORI: 44′ Valoti rig. (M) 19′ st De Luca rig. (P) 30′ st Kouan (P), 45’+6′ Ciurria

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; P. Pereira (38′ st Sampirisi), Molina, Barberis, Valoti (38′ st Ciurria), C. Augusto; G. Ramirez (7′ st Colpani), Mota C. All. Stroppa. A disp.: Sommariva, Gytkjaer, Barillà, Bettella, Favilli, Siatounis, Antov, Paletta, Vignato.

Perugia (3-5-1-1): Chichizola; Sgarbi, Angella (10′ st Curado), Dell’Orco; Ferrarini, Segre, Burrai, Santoro (10′ st Matos), Lisi; Kouan; De Luca (38′ st Rosi). All. Alvini. A disp.: Megyeri, Righetti, Gyabuaa, Carretta, Murano, Ghion, Vanbaleghem, Falzerano, Zanandrea.

Diretta/ Spal Benevento (risultato finale 1-1) streaming video: la riprende Da Riva!

ARBITRO: Sig. Abbattista di Molfetta (Rossi-Vigile)



© RIPRODUZIONE RISERVATA