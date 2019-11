Video/ Monza Pro Patria (2-3 dts): highlights e gol. Molnar promuove i tigrotti!

Allo Stadio Brianteo la Pro Patria supera il Monza in trasferta per 3 a 2 dopo i tempi supplementari. come si vede nel video Monza Pro Patria, nel primo tempo la partita tarda ad entrare nel vivo ma l’incontro subisce una brusca accelerata intorno alla mezz’ora, quando Pedone porta in vantaggio gli ospiti al 31′ e Marchi, con un colpo di testa su assist di Franco, pareggia immediatamente al 33′. Gli uomini di mister Javorcic tornano avanti al 38′ per merito del gol realizzato da Marcone, su suggerimento di Defendi, sebbene la squadra del tecnico Brocchi ristabilisca l’equilibrio già al 44′ con il calcio di punizione di Chiricò. Nel secondo tempo i ritmi risultano decisamente bassi in maniera analoga alla prima parte della frazione precedente ed entrambe le compagini falliscono le poche chances a disposizione per andare a segno. E’ necessario attendere il secondo tempo supplementare perchè Molnar fissi definitivamente il punteggio andando a segno al 110′, sugli sviluppi di un calcio di punizione e con l’aiuto di Masetti. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Luciani, della sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Scaglia da un lato e Palesi dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche permette alla Pro Patria di accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C mentre il Monza saluta la competizione venendo eliminato dal torneo.

Monza-Pro Patria 2 a 3 d.t.s. (p.t. 2-2)

Reti: 31′ Pedone(P); 33′ Marchi(M); 38′ Marcone(P); 44′ Chiricò(M); 110′ Molnar(P).

MONZA (4-3-1-2) Sommariva; Franco, Scaglia, Negro(76′ D’Errico), Anastasio; Palazzi(54′ Rigoni), Galli(90’+3′ Tumino), Mosti; Chiricò; Marchi(77′ Di Munno), Gliozzi. A disp.: Del Frate, Brighenti, Marconi, Armellino, Corti, Lepore, Sacchini, Coulibaly. All.: Brocchi.

PRO PATRIA (3-5-2) Mangano; Molnar, Molinari(79′ Boffelli), Marcone; Spizzichino, Pedone(62′ Brignoli), Bertoni(62′ Fietta), Palesi, Masetti; Defendi(63′ Kolaj), Parker. A disp.: Tornaghi, Galli, Lombardoni, Ferri. All.: Javorcic.

Arbitro: Francesco Luciani (Roma 1).

Ammoniti: 96′ Palesi(P); 117′ Scaglia(M).

