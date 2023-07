Video/ Monza Real Vicenza (5-0) gol e highlights: due volte Caprari, in rete Maric (19 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA REAL VICENZA: BENE LA SECONDA!

Video Monza Real Vicenza che non regala all’interno dei primi 45 minuti di gioco degli spunti interessanti. La squadra del tecnico campano Raffaele Palladino non riesce ad evidenziare il gioco spumeggiante visto nel campionato di serie A trovando, tuttavia, la rete al minuto sette di gioco con un preciso mancino calciato dall’ex Genoa e Torino Armando Izzo. Tentativo tentato dal giocatore del Monza Mota, ma nulla da fare contro il portiere della compagine veneta. Nel resto del match del primo tempo, non succede praticamente nulla, salvo una giocata solitaria dell’esordiente Valentin Carboni che però vede infrangere i suoi sogni sulla traversa. A fine primo tempo rete per Maric, su assist di Roberto Gagliardini.

Duplice fischio da parte del direttore di gara e squadre che scendono negli spogliatoi per il secondo break del match. Secondo tempo della sfida tra Monza e Real Vicenza che non regala tantissime emozioni, la formazione di Raffaele Palladino esegue diversi cambi cercando di trovare nuova linfa e schemi nel tentativo di firmare il tris che arriva solamente dopo, 25 minuti dall’inizio della seconda frazione. Trova la rete Gianluca Caprari, direttamente dalla massima punizione sanzionabile dal direttore di gara, il calcio di rigore. Nei primi minuti del secondo tempo tra i giocatori più attivi c’è sicuramente Andrea Petagna, l’ex calciatore di Milan e Atalanta va due volte vicino allo specchio del portiere, senza però riuscire ad impegnare la difesa avversaria. Nel finale doppietta di Caprari e prima ancora la rete firmata da Birindelli.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA REAL VICENZA: IL TABELLINO

Reti: al 8′ pt Izzo A. (Monza (Ita)) , al 43′ pt Maric M. (Monza (Ita)) , al 34′ st Caprari G. (Monza (Ita)) , al 40′ st Birindelli S. (Monza (Ita)) , al 45′ st Caprari G. (Monza (Ita)) .

MONZA: Di Gregorio, Pablo Marì, Izzo, Caldirola, Ciurria, Machin, Gagliardini, C. Augusto, V. Carboni, Mota C., Machin. A disposizione: Lamanna, Mazza, F. Carboni, P. Pereira, Caprari, Bettella, Birindelli, Colpani, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Colombo. Allenatore: Palladino

REAL VICENZA: Fortin, Paiteris, Enyan, Varkatzos, Tozzo, Rumiz, Amana, Tosco, Costa, Banin Marfo, Williams. A disposizione: Macagno, Ajana, Boudra, Wilkes, Papadimitru, Cruz, Steinke, Gomez, Bukureki, Ahiamadia, Steinke, Sthylla, Tsopoulidis, Casariego. Allenatore: Zenorini

