Video/ Monza Reggiana (1-2) gol e highlights: brutto scivolone dei brianzoli (Coppa Italia, 13 agosto 2023)

Il primo turno di Coppa Italia continua a regalarci sorprese: dopo l’impresa del Cittadella che ha eliminato l’Empoli, stavolta ci ha pensato addirittura una neopromossa dalla Serie C a estromettere dal torneo una squadra che milita nella massima categoria. Stiamo parlando della Reggiana che nel turno preliminare aveva fatto piangere il Pescara di Zeman e nei trentaduesimi si è tolta la soddisfazione di battere in rimonta il Monza per 2 a 1. Attenzione ai ragazzi di Nesta che possono ritagliarsi un ruolo da protagonisti anche nel prossimo campionato cadetto, il Genoa di Gilardino – prossimo avversario dei granata – è avvisato: guai a sottovalutarli e a fare lo stesso errore dei brianzoli.

Che dopo aver trovato la via del gol con D’Ambrosio nel primo tempo erano convinti di aver spianato la squadra verso la qualificazione. E invece nella ripresa hanno incassato la reazione degli ospiti che dopo aver sventato lo 0-2 si sono rimessi in carreggiata grazie al nuovo entrato Nardi, lasciato completamente libero di prendere la mira e piazzarla all’angolino. A poco meno di dieci minuti dal novantesimo arriva la frittata di Di Gregorio che nel tentativo di rimediare a una respinta corta travolge Vido che era arrivato sul pallone prima di lui.

Ci sarebbe anche una trattenuta di Gagliardini che non viene punita, poco male perché l’arbitro Santoro indica in ogni caso il dischetto. Dal dischetto e dall’alto dei suoi 37 anni, Cigarini mantiene il sangue freddo e trasforma perfettamente il penalty materializzando così il clamoroso ribaltone. L’assalto finale e disperato degli undici di Palladino non produce risultati, delusione cocente per Galliani che aveva bisogno di una vittoria per ritrovare il sorriso dopo aver perso il trofeo Berlusconi ai rigori. Magari andrà meglio la prossima settimana, anche se l’Inter non è un avversario semplice da affrontare, e domare.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA REGGIANA 1-2, LE DICHIARAZIONI

Luca Cigarini non avrebbe mai immaginato di tornare in auge a 37 anni, eppure porta la sua firma il gol che ha consentito alla Reggiana di eliminare il Monza: “Oggi dobbiamo essere fieri di noi, abbiamo battuto una squadra di livello sicuramente superiore al nostro. Questa vittoria non deve illuderci, ci aspetta una stagione difficilissima dove il salto di categoria, soprattutto all’inizio, si farà sentire. Vivremo alla giornata senza porci obiettivi che non sono alla nostra portata, strada facendo capiremo fin dove potremo spingerci”.

Anche il mister Alessandro Nesta preferisce tenere i piedi ben ancorati al suolo: “Questa partita ci deve dare soltanto la consapevolezza che possiamo dire la nostra contro ogni avversario, per il resto continueremo a essere una neopromossa che deve pensare in primis a salvarsi e magari giocare a calcio divertendosi. L’incontro con Galliani prima del fischio d’inizio? Mi ha fatto sicuramente molto piacere rivederlo, abbiamo ricordato insieme i vecchi tempi”.

Raffaele Palladino non fa drammi: “Perdere fa sempre male, soprattutto quando si tratta di una competizione in cui potevamo fare bene. Dispiace davvero tanto perché i ragazzi ce l’hanno messa tutta, queste partite ad agosto ti fanno capire se sei pronto ad affrontare il campionato. Al di là del risultato la prestazione c’è stata, devo fare i complimenti alla Reggiana che ha meritato di vincere, si è difesa bene e nelle ripartenze ci ha punito. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, questa sconfitta è un campanello d’allarme che non va ignorato, in vista della sfida con l’Inter dobbiamo alzare assolutamente il livello”.

VIDEO GOL MONZA REGGIANA 1-2, IL TABELLINO

MONZA-REGGIANA 1-2 (1-0)

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (72’ Izzo), Marí (79’ A. Carboni), Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos (58’ F. Carboni); Colpani (72’ V. Carboni), Caprari (58’ Vignato); Dany Mota. All. Raffaele Palladino.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Marcandalli, Romagna, Pieragnolo; Portanova (87’ Vergara), Cigarini (88’ Kabashi), Bianco; Girma (63’ Nardi); Varela (63’ Vido), Lanini (63’ Pettinari). All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Alberto Santoro (Sez. di Messina).

AMMONITI: 20’ Girma (R), 69’ Marí (M).

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 22’ D’Ambrosio (M), 64’ Nardi (R), 84’ rig. Cigarini (R).

