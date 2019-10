Video/ Monza Renate (2-2): highlights e gol. Un punto a testa al Brianteo

Allo Stadio Brianteo il Monza viene fermato dal Renate sul 2 a 2 nel recupero. Nel primo tempo i padroni di casa provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni fino a riuscire a passare in vantaggio per merito di Iocolano, su assist di Brighenti, al 14′. I biancorossi insistono concedendo poco o nulla agli avversari, incapaci di reagire, e siglano pure la rete del raddoppio già al 42′ grazie ad Armellino, sfruttando il suggerimento di Sampirisi. Nel secondo tempo i brianzoli sembrano essere padroni del gioco e della situazione ma forse sottovalutano i nerazzurri che, nel corso dei minuti di recupero, realizzano la propria rimonta: al 90’+3′ Guglielmotti prima ed al 90’+5 Maritato poi ristabiliscono definitivamente l’equlibrio iniziale e rallentano la corsa degli uomini di mister Brocchi. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Perenzoni, della sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Chiricò, Bellusci da un lato, Teso, Guglielmotti e Maritato dall’altro. Il punto conquistato in questo turno di campionato permette rispettivamente al Monza di salire a quota 29 ed al Renate di raggiungere i 22 punti nella classifica del girone A di Serie C.

IL TABELLINO

Monza-Renate 2 a 2 (p.t. 2-0)

Reti: 14′ Iocolano(M); 42′ Armellino(M); 90’+3′ Guglielmotti(R); 90’+5′ Maritato(R).

MONZA (4-3-1-2) Lamanna; Sampirisi, Bellusci, Scaglia, Anastasio; Armellino(87′ Palazzi), Rigoni(56′ Galli), Iocolano; Chiricò(56′ D’Errico); Brighenti(88′ Marchi), Finotto(66′ Gliozzi). A disp.: Sommariva, Del Frate, Fossati, Marconi, Mosti, Negro, Lepore. All.: Cristian Brocchi.

RENATE (3-5-2) Satalino; Baniya, Teso, Possenti(74′ Pizzul); Guglielmotti, Kabashi(74′ De Sena), Ranieri(64′ Damonte), Rada, Anghileri; Galuppini(65′ Maritato), Plescia(57′ Grbac). A disp.: Stucchi, Confalonieri, Pelle, Marchetti. All.: Aimo Diana.

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto).

Ammoniti: 38′ Chiricò(M); 49′ Bellusci(M); 82′ Teso(R); 90’+1′ Guglielmotti(R); 90’+6′ Maritato(R).

