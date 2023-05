Video/ Monza Roma (1-1) gol e highlights: Caldirola risponde a El Shaarawy (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGTS DI MONZA ROMA: PARI TRA POLEMICHE…

La Roma confidava nel turno infrasettimanale per mettere fieno in cascina e blindare la zona Champions, ma non aveva fatto i conti con la sfrontatezza del Monza che ferma un’altra big della Serie A. I giallorossi non vanno oltre l’1-1 e perdono contatto dall’Inter travolgente in casa del Verona, subendo inoltre l’aggancio dell’Atalanta al quinto posto in classifica. La serata non comincia benissimo per la squadra di Mourinho con Çelik che perde subito un brutto pallone spianando la strada a Mota Carvalho, murato da Rui Patrício costretto ad abbassare la saracinesca quando le lancette non hanno nemmeno completato il primo giro d’orologio.

Con il passare dei minuti gli ospiti carburano e a metà del primo tempo passano in vantaggio grazie all’errore da matita blu di Di Gregorio che addomestica il pallone come se in campo ci fosse soltanto lui. Un’ingenuità pagata a caro prezzo, Abraham lo pressa e lo induce all’errore, El Shaarawy ringrazia e insacca. Caldirola rimette le cose a posto per i brianzoli pareggiando i conti poco prima dell’intervallo. Nella ripresa il portiere portoghese si esalta su Carlos Augusto mentre Di Gregorio si riscatta negando a Ibanez il gol dei tre punti in pieno recupero. Finale nervosissimo, a farne le spese è Çelik, espulso per somma di ammonizioni.

VIDEO GOL E HIGHLIGTS DI MONZA ROMA 1-1, LE DICHIARAZIONI

José Mourinho affida il suo ennesimo sfogo ai microfoni di DAZN, stavolta lo Special One se la prende con Chiffi e accusa implicitamente la società, l’ultimo infortunio di El Shaarawy ha fatto emergere la mancanza di ricambi all’altezza dei titolari: “Potevamo vincere, purtroppo la tensione ti gioca dei brutti scherzi, soprattutto quando sei stanco non riesci a rimanere concentrato per tutti i novanta minuti. Pellegrini, Mancini e Cristante sono esausti eppure hanno dato tutto, sono contento di avere elementi simili nella mia squadra. Purtroppo la nostra panchina è inesistente, non abbiamo i ricambi necessari a differenza delle altre big e siamo l’unica squadra di vertice con una rosa non attrezzata per lottare su più fronti, quando c’è la Lazio che invece ha fatto di tutto per uscire dalle coppe. Tutti hanno dato il massimo ma non è bastato, risultato che rispecchia comunque l’andamento della partita. Chi meritava i tre punti? Certamente noi, ma è dura giocare con l’arbitro più scarso che abbia mai incontrato in tutta la mia carriera. A mezz’ora dal novantesimo mi sono seduto in panchina e non ho fatto più nulla, altrimenti se avessi mosso un dito sarei stato cacciato via e non me lo potevo permettere, sabato contro l’Inter voglio stare vicino ai miei ragazzi”.

L’analisi di Raffaele Palladino, artefice di un vero e proprio miracolo sportivo: “Fino all’ultimo ho sperato di vincere e a tempo scaduto ci è mancato davvero poco, abbiamo fatto una partita molto coraggiosa, la Roma è una squadra tostissima che gioca sugli errori degli altri e spesso ti punisce sulle palle inattive. Sono soddisfatto della prestazione, peccato non siano arrivato il risultato pieno ma ho comunque fatto i complimenti ai ragazzi negli spogliatoi, se li meritano”.

VIDEO MONZA ROMA 1-1, IL TABELLINO

MONZA-ROMA 1-1 (1-1)

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marí, Caldirola (86’ Marlon); Ciurria, Pessina, Rovella (65’ Machín), Carlos Augusto; Colpani (46’ Birindelli), Caprari (66’ Valoti); Mota Carvalho (86’ Gytkjær). All. Raffaele Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício; Çelik, Mancini, Ibanez; Zalewski (61’ Spinazzola), Bove (84’ Tahirović), Cristante, El Shaarawy (69’ Volpato); Solbakken (61’ Camara), Pellegrini; Abraham. All. José Mourinho.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sez. di Padova)

AMMONITI: 43’ Ciurria (M), 53’ Cristante (R), 58’ Pellegrini (R), 90’ Izzo (M), 90’ Çelik (R), 90’+2’ Pessina (M).

ESPULSO: 90’+5’ Çelik (R) per somma di ammonizione.

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 24’ El Shaarawy (R), 39’ Caldirola (M).

