Video/ Monza Salernitana (3-0): highlights e gol. Super debutto per Balotelli!

Nella 16^ giornata di Serie B, l’ultima del 2020 è stata bellissima vittoria col risultato di 3-0 del Monza, impegnato in casa contro la Salernitana, leader del campionato. Per Brocchi e i suoi una partita da incorniciare, sempre dominata e resa ancor più preziosa dal debutto sfavillante di Balotelli. Venendo alle azioni salienti del match, va detto che al Brianteo è subito un super Mario Balotelli: l’ultimo gioiello acquistato dalla dirigenza Berlusconi, al suo debutto con la maglia biancorossa si è presto messo in luce, sbloccando il match e segnando il gol del 1-0 entro i primi 4 minuti di gioco. Subito sotto di una rete, la Salernitana ha fatto davvero fatica a reagire: ne hanno chiaramente approfittato i ragazzi di Brocchi, che hanno preso agilmente in mano le redini del gioco e cominciato a prendere di mira lo specchio di Belec (autore tra l’altro di una prestazione veramente importante tra i pali). La squadra di casa non esita ad andare dunque sempre in pressione e realizza non poche occasioni dal gol: al 21’ è sempre Balotelli a pungere ma questa volta il gol è annullato per fuorigioco. Nel finale del primo tempo i granata provano a rialzare la testa, facendosi vedere aggressivi nella metà campo avversaria: sono però chance non baciate dalla fortuna, perchè al 45’ è il Monza a trovare il gol e dunque il raddoppio, grazie alla rete di Barillà.

VIDEO MONZA SALERNITANA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo si riparte con i medesimi 22 della prima parte di gioco: il copione al via non cambia e sono sempre i brianzoli a dominare campo e pallone, mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria. Col passare dei minuti però i ritmi inevitabilmente calano: la Salernitana è in completa crisi e il Monza di accontenta di far paura al 61′ con Dani Mota. Nel finale ormai il destino dei granata è segnato: quando però pareva ormai tutto finito ecco che al terzo minuto di recupero è Armellino a trovare il gol del tris. Sarà l’ultima emozione della partita: Monza-Salernitana finisce per 3-0 nella 16^ giornata di Serie B. CLICCA QUI PER IL VIDEO MONZA SALERNITANA (3-0)



© RIPRODUZIONE RISERVATA