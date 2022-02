Video/ Monza SPAL (4-0) gol e highlights: i brianzoli servono il poker! (Serie B)

VIDEO MONZA SPAL (4-0): POKER PER I BRIANZOLI

Oggi allo U-Power Stadium c’era uno spettatore d’eccezione: Silvio Berlusconi. L’ultima volta che andò a vedere il suo Monza era il 1 febbraio 2020, all’epoca nessuno immaginava cosa sarebbe successo da lì a breve, dopo due anni stiamo finalmente cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel e la presenza in tribuna dell’ex-Presidente del Consiglio è un altro piccolo segnale positivo in tal senso. Di conseguenza questa non poteva essere una partita qualsiasi per i brianzoli che hanno cercato di fare bella figura davanti al loro patron, anche se l’inizio è di marca SPAL con Thiam che rinvia lunghissimo per Vido, l’attaccante sfugge a Paletta e si presenta davanti a Di Gregorio con il pallone che termina di poco a lato. I padroni di casa faticano a ingranare ma le cose cambiano radicalmente quando Dickmann abbatte Mota Carvalho che si stava involando verso la porta avversaria.

Fallo da ultimo uomo, rosso inevitabile per il terzino di Venturato che lascia i ferraresi in inferiorità numerica quando manca ancora un’eternità al novantesimo. Anche in dieci gli estensi si rendono pericolosi su calcio piazzato, Esposito prolunga per Capradossi che viene anticipato in extremis da Mancuso che gli impedisce di concludere a rete. Prima dell’intervallo è proprio il centravanti portoghese che aveva propiziato l’espulsione di Dickmann a sbloccare la contesa con un tap-in vincente. Nella ripresa c’è una sola squadra in campo, gli estensi si sciolgono come neve al sole e spianano la strada al Monza. Sampirisi trova il raddoppio su una ribattuta non impeccabile di Thiam, il tris porta la firma di Gaston Ramirez che sugli sviluppi di un calcio d’angolo salta più in alto di tutti e impatta di testa la sfera che termina in rete. A ridosso del novantesimo Colpani in campo aperto serve il poker e fissa il risultato sul 4-0.

VIDEO MONZA SPAL 4-0, IL TABELLINO

MONZA-SPAL 4-0 (1-0)

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Zopolato Neves; Pereira, Ciurria (58’ Colpani), Barberis (59’ Valoti), Mazzitelli, D’Alessandro (59’ Molina); Mota Carvalho (67’ Gaston Ramirez), Mancuso (81’ Gytkjaer). All. Giovanni Stroppa.

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, Heidenreich (81’ Peda), Capradossi, Celia; Zanellato (61’ Mora), Esposito, Pinato (61’ Latte Lath); Mancosu; Colombo (17’ Almici), Vido (46’ Finotto). All. Roberto Venturato.

ARBITRO: Gianpiero Miele (Sez. di Nola).

AMMONITI: 36’ Vido (S), 43’ Barberis (M), 69’ Gaston Ramirez (M), 74’ Esposito (S), 79’ Celia (S).

ESPULSO: 10’ Dickmann (S) per fallo da ultimo uomo

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 45’ Mota Carvalho (M), 52’ Sampirisi (M), 77’ Gaston Ramirez (M), 89’ Colpani (M).

