Video/ Monza Ternana (1-1) gol e highlights, brianzoli beffati al 96′ (Serie B)

VIDEO MONZA TERNANA (1-1): BEFFA PER I BRIANZOLI

Il Monza vede sfuggirsi la vittoria nel finale, ma la Ternana è riuscita a muovere la classifica grazie alla determinazione mostrata nel secondo tempo. Impiega appena 5′ il Monza per sbloccare il risultato contro la Ternana. Colpisce Dany Mota al 5′ realizzando un vero a proprio eurogol, un siluro dalla distanza imparabile per Iannarilli. Al 10′ reazione della Ternana ma il gol realizzato da Pettinari viene annullato per fuorigioco. E’ comunque il Monza a fare la partita e al 25′ Gytkjaer spreca una grande occasione da gol praticamente con la porta spalancata. Al 31′ è ancora Gytkjaer ad avere una buona chance con un colpo di testa su cross di Colpani che manca di poco il bersaglio, quindi al 34′ grande invenzione di Mota per la deviazione a rete di Pedro Pereira, che trova però la pronta risposta di Iannarilli.

Prima Partipilo nella Ternana, poi Colpani nel Monza cercano la via del gol ma senza fortuna. Sorensen al 12′ chiude su Gytkjaer, il secondo tempo parte a ritmi vivaci, i brianzoli sembrano sempre più incisivi offensivamente ma va sottolineato come la Ternana dia l’impressione di poter segnare a ogni affondo. Al 20′ Ciurria, appena entrato nel Monza, pennella un cross per Carlos Augusto che di testa manca di poco la deviazione vincente. Un sinistro di Proietti è pericoloso ma fuori misura, ma anche il Monza cerca di chiudere anticipatamente il match con Ciurria. Alla fine però gli umbri sono premiati e al 96′ Capone regala a Cristiano Lucarelli e la Ternana il primo punto in Serie B. Sponda in area brianzola di Donnarumma per Capone che conclude a fil di palo, colpo di precisione sul quale Di Gregorio non può arrivare, con gli umbri che festeggiano un pari fortemente voluto.

Giovanni Stroppa non cerca alibi per il Monza dopo la vittoria sfumata: “Quando giochi in questo modo e hai la possibilità di chiudere le partite lo si doveva assolutamente fare. La mia sensazione è che nella ripresa non siamo stati brillanti come nel primo. Peccato essere rimasti in dieci, ma non dovevamo prendere il pareggio. Anche in inferiorità numerica abbiamo avuto un paio di occasioni da gestire meglio. Siamo una squadra in costruzione e per un tempo siamo stati straordinaria ed è stato un peccato non aver fatto più gol e aver chiuso la gara. L’uomo in meno può avere influito ma nel secondo tempo abbiamo fatto un passo indietro”.

Cristiano Lucarelli ha rotto il tabù del primo punto conquistato dalla Ternana in campionato: “E’ stata una partita dove nel primo tempo abbiamo un pò sofferto il loro palleggio. Avevamo cambiato anche il modulo, ma facevamo fatica ad arrivare ad accorciare su Barberis. Ci costringevano ad abbassarci. Abbiamo preso il gol, una prodezza che difficilmente succede. Siamo stati bravi e fortunati a restare in partita perchè se avessimo subito il secondo sarebbe stato più difficile. Nel secondo tempo abbiamo apportato accorgimenti tattici necessari per evitare questo loro fraseggio tra le linee, poi i ragazzi hanno fatto il loro. Abbiamo avuto tante occasioni, calciato tante volte verso la loro porta ma senza convinzione. E’ un punto che ci da morale ma dobbiamo ancora lavorare, ancora troppi giocatori non sono nel carro armato”.

