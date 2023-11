Video/ Monza Torino (1-1) gol e highlights: un punto per le due squadre (Serie A 12^ giornata)

VIDEO MONZA TORINO (1-1): UN PUNTO A TESTA

Nei primi venti minuti tra Monza e Torino, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0, ma si è distinto Colpani con una prestazione di spicco. Il centrocampista ha dimostrato abilità e determinazione, contribuendo al controllo del gioco nella zona centrale del campo. Il Monza sembra impegnato a tenere testa al Torino, cercando di sfruttare le occasioni create per sbloccare il risultato. La partita è iniziata in modo equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. Colpani ha dimostrato di essere una figura chiave nella fase iniziale della partita, orchestrando il gioco a centrocampo e cercando di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Resta da vedere come evolverà la partita nei prossimi minuti e se Colpani riuscirà a mantenere la sua eccellente performance.

Diretta/ Slalom Levi streaming video Rai: Vlhova domina, poi Shiffrin e Hector! (CdM sci, 12 novembre 2023)

Al termine del primo tempo di Torino e Monza, il risultato rimane bloccato sullo 0-0. Rodriguez del Torino ha avuto un’occasione per sbloccare il punteggio, ma la sua conclusione non ha trovato la via del gol. Dall’altra parte, Colombo del Monza ha risposto con un’occasione per la sua squadra, ma la sua conclusione è terminata fuori bersaglio. La partita sembra essere equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. Rodriguez e Colombo hanno avuto ruoli chiave nelle rispettive squadre, cercando di influenzare il risultato a favore della propria squadra. Il secondo tempo si prospetta interessante, con entrambe le squadre che cercheranno di capitalizzare sulle opportunità create.

DIRETTA NAPOLI EMPOLI/ Video streaming tv: oggi il trentesimo incrocio (Serie A, 12 novembre 2023)

VIDEO MONZA TORINO, IL SECONDO TEMPO

Monza e Torino, il risultato è ancora di 1-1, con le reti di Ilic per il Torino e Colpani per il Monza che rimangono le uniche segnature della partita fino a questo momento. La partita sembra mantenere un ritmo serrato, con entrambe le squadre che cercano di prendere in mano le redini del gioco. I giocatori chiave continuano a essere protagonisti, cercando di creare opportunità e segnature decisive. Il secondo tempo si preannuncia altrettanto avvincente, con l’equilibrio nel punteggio che rende difficile prevedere l’esito finale.

Monza e Torino si conclude con un pareggio 1-1, in un match che ha visto entrambe le squadre dare il massimo sul campo. Il primo tempo è stato caratterizzato da un equilibrio tattico, con occasioni da ambo le parti ma senza reti. Nella ripresa, l’equilibrio si è infranto quando Ilic del Torino ha sbloccato il risultato con una rete che ha portato la squadra ospite in vantaggio. Tuttavia, il Monza ha risposto prontamente, pareggiando i conti con una rete di Colpani. Da quel momento, entrambe le squadre hanno cercato la vittoria, ma gli sforzi sono stati vanificati da una difesa solida e da prestazioni attente dei portieri. Il risultato finale di 1-1 riflette la parità delle forze in campo, evidenziando l’intensità e la competitività della partita. Entrambe le squadre possono trarre soddisfazione dal punto conquistato, ma sicuramente proveranno a migliorare nei prossimi incontri. La prestazione di giocatori chiave come Ilic e Colpani ha influenzato il corso della partita, dimostrando il loro valore per le rispettive squadre.

DIRETTA/ Cagliari Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (12 novembre 2023)

VIDEO MONZA TORINO, IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni; Ciurria, Bondo, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Colombo. All. Palladino.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlašić, Linetty, Ilić, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Juric

MARCATORI: st 10′ Ilic (T), 20′ Colpani (M).

AMMONITI: Gineitis, Kyriakopoulos, Carboni V, Radonjic

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONZA TORINO











© RIPRODUZIONE RISERVATA