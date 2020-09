Video/ Monza Triestina (3-0) gol e highlights: Barillà il migliore (Coppa Italia)

Il Monza supera in scioltezza la Triestina grazie alle reti di Barillà, migliore in campo, Mota Carvalho e Machin. La compagine brianzola attende la vincente tra Pordenone e Casarano per scoprire la prossima avversaria in Coppa Italia. Andiamo ora a rivivere tutte le emozioni della gara. La prima azione interessante della gara è ad opera dei padroni di casa. D’Errico cerca Finotto, la difesa libera con Mota Carvalho che ribatte ma colpisce male. Cross di Lepore e colpo di testa da parte di Finotto, la sfera termina docile tra le braccia di Offredi. Lodi serve un ottimo pallone a Sarno, la conclusione dal limite dell’area è facile preda di Di Gregorio. Carlos Augusto serve Frattesi che a sua volta serve Finotto, da dentro l’area il centravanti manca in maniera clamorosa il vantaggio. La sblocca il Monza con Barillà. Carlos Augusto serve il centrocampista che non lascia scampo ad Offredi con una violenta conclusione. Bettella si scontra con Granoche ed ha la peggio. Il difensore deve abbandonare il campo, entra Sampirisi. Monza che spinge alla ricerca del raddoppio, Frattesi di sinistro non inquadra la porta. Carlos Augusto cerca Lepore e lo trova, quest’ultimo di testa non inquadra la porta. La prima frazione termina con il Monza avanti sulla Triestina. CLICCA QUI PER IL VIDEO MONZA TRIESTINA: LA PARTITA COMPLETA DA RAI SPORT

VIDEO MONZA TRIESTINA: SECONDO TEMPO

La compagine ospite riparte decisa, ci prova Struna ma non trova lo specchio. D’Errico pesca Frattesi, colpo di testa che però non inquadra lo specchio. Bella azione del Monza con Frattesi che pesca Lepore, cross interessante di quest’ultimo che non trova compagni pronti alla deviazione. Ancora Lepore grande protagonista. Raccoglie la sfera dopo scambio con Frattesi, sul cross Mota Carvalho non ci arriva. Lodi commette un errore grossolano e regala palla a Frattesi.Con il destro l’ex Sassuolo non trova lo spunto vincente per un soffio. Grandissimo intervento di Offredi nei confronti di Finotto, arriva Barillà che trova prima il palo e poi la linea di porta. Mota Carvalho la chiude definitivamente. Barillà, migliore in campo, pesca il compagno di squadra che al volo incoccia il palo per poi trovare la sfortunata deviazione nella propria porta di Offredi. Nel finale c’è gloria anche per Machin che su rigore fissa il punteggio sul tre a zero.





© RIPRODUZIONE RISERVATA