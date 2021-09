Video MotoGP GP San Marino/ Highlights: Bagnaia da applausi, primo podio Bastianini

VIDEO MOTOGP: BAGNAIA VINCE IL GP SAN MARINO 2021

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini conferma lo stato di grazia di Francesco Bagnaia, che dopo aver vinto ad Alcaniz la scorsa settimana cala il bis a Misano al termine di una gara da applausi. Partito dalla pole position per il GP di casa, il pilota Ducati fa tutto alla grande già dalla partenza, con un gap significativo inflitto agli inseguitori. Ma dai due-tre secondi dati a Quartararo, a metà gara la Desmosedici comincia ad accusare l’usura della soft al posteriore causando un netto rallentamento e una rimonta da brividi per “El Diablo”. Alla bandiera a scacchi a far festa è comunque Bagnaia, con il leader della generale Quartararo che si accontenta dei venti punti del secondo posto per mantenere la leadership con 48 punti di distacco dallo stesso Pecco.

DIRETTA/ Udinese Napoli (risultato 0-3) video streaming tv: tris di Koulibaly!

VIDEO MOTOGP: SPLENDIDO PODIO PER BASTIANINI

Menzione d’onore ad Enea Bastianini, che al termine di una gara incredibile conquista il primo podio della sua carriera in MotoGP. L’iridato di Moto2, partito 12°, rimonta sin dalla prima curva e grazie a una serie di sorpassi e controsorpassi, incroci e chiusure al limite, acciuffa il primo podio insperato. La “Bestia” chiude davanti all’otto volte iridato Marquez, poi dietro di lui Miller, Mir, i fratelli Espargarò (con Pol davanti ad Aleix), Binder e Nakagami. Vanno a punti anche Pirro, Zarco, Vinales, Bradl e Alex Marquez. Gara di fatica per Rossi, che chiude 17°, e Franco Morbidelli, che nella gara d’esordio sulla Yamaha ufficiale non va oltre il 18° posto. Male infine Dovizioso, ultimo dietro a Marini e Oliveira.

Aldo Montano, cosa ha vinto? Medaglie e titoli/ La carriera sportiva e i successi

VIDEO HIGHILIGHT GP SAN MARINO: BAGNAIA VINCE, LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Il successo di Francesco Bagnaia nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Misano gli permette di accorciare il gap dal leader della generale Fabio Quartararo. I punti del “Diablo” sono 234, mentre per Pecco sono 186 con uno svantaggio di 48 punti. Resta più indietro l’iridato Mir, con 167 punti, mentre Zarco è a 141 ad un solo punto di vantaggio su Miller (140). A completare l’attuale top 10 della classifica piloti ci sono Binder (124), Aleix Espargarò (104), Vinales (98), Marc Marquez (92) e Miguel Oliveira (87).

Diretta/ Venezia Virtus Bologna (risultato 31-34) streaming video tv: intervallo

Grazie al podio di Misano anche Enea Bastianini fa un salto in avanti importante, agganciando la quindicesima posizione con 61 punti alle spalle di Martin (71), Nakagami (70), Rins (68) e Pol Espargarò (64) e davanti ai connazionali Morbidelli (17° a 40 punti) e Petrucci (19° a 37). Magrissimo il bottino per Rossi, che occupa il 21° posto con soli 28 punti, mentre è ancora a zero Andrea Dovizioso che è appena rientrato in MotoGP in sella alla Yamaha del team Petronas.

CLICCA QUI PER IL VIDEO MOTOGP: HIGHLIGHTS GP SAN MARINO 2021 (da sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA