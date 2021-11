Video/ Mura Tottenham (2-1) gol e highlights: inglesi a rischio eliminazione

Il Mura batte a sorpresa il Tottenham grazie ad una rete all’ultimo minuto di gara siglata da Marosa, come potremo ammirare nel video Mura Tottenham 2-1. In precedenza avevano trovato il gol Horvat e Kane. Con questa sconfitta la compagine guidata da Antonio Conte rischia la clamorosa eliminazione dalla Conference League. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Lorbek serve Horvat che scarica un tiro da fuori area, la sfera termina alta di molto. La sblocca a sorpresa il Mura! Karnicnik serve Horvat che entra in area e la mette sotto la traversa! Bryan Gil prova a riprenderla subito ma il suo tiro da dentro l’area e completamente fuori bersaglio. Gorenc commette un brutto fallo su Kane e si prende il giallo. Siamo intanto giunti al ventesimo minuto di gioco, a sorpresa il Mura è avanti grazie alla rete siglata da Horvat. La compagine inglese, allenata da Conte, sta alzando il ritmo per provare a pareggiarla. Sessegnon entra in area e calcia, tentativo respinto.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Roma seconda! Diretta gol live

CLICCA QUI PER IL VIDEO MURA TOTTENHAM

Sessegnon commette un brutto fallo e si becca il secondo giallo, espulsione ed inglesi in dieci. Si complica la strada per la compagine guidata da Antonio Conte. Kane ci prova da posizione complicata, parata facile del portiere avversario. Ci prova ancora Kane, il centravanti sta provando a scuotere i suoi. Pochi minuti alla fine della prima frazione, resiste il vantaggio firmato da Horvat. Lorbek calcia da fuori area, palla che sfiora il palo. Termina la prima frazione di gioco, decide al momento Horvat.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Show a Francoforte! Diretta gol live score

VIDEO MURA TOTTENHAM: SECONDO TEMPO

Antonio Conte inserisce forze fresche per provare a riequilibrare il match. Ndombele calcia da fuori area ma non trova la porta. Son ci prova dalla destra, conclusione parata. Son assiste Kan che colpisce di testa in area, palla docile tra le braccia del portiere avversario. Continua ad attaccare il Tottenham ma il pareggio non arriva. Kane ci prova su punizione, palla molto alta. Lucas Moura imbuca per Kane che in area non sbaglia! Venti minuti alla fine, il Tottenham è pervenuto al pari. Ora gli inglesi ci credono e vanno a caccia della vittoria. Ben Davies per Kane in area, salva il portiere avversario. Lucas Moura ci prova da fuori area ma non trova la porta. Siamo nei minuti di recupero, i padroni di casa difendono il pari. Tanganga ha sulla testa la rete della vittoria ma la mette alta. Marosa! In pieno recupero il Mura trova il vantaggio! Cipot serve in area il compagno di squadra che non sbaglia! Termina il match, vince a sorpresa il Mura.

Roma si qualifica se.../ Conference League, risultati utili: giallorossi già secondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA