Video/ Nanterre Brescia (65-73): gli highlights. Grande successo per la Germani!

Al Palais des Sports la Germani Leonessa Brescia supera in trasferta ed in rimonta il Nanterre 92 per 73 a 65. Nel corso del primo tempo i padroni di casa provano ad avere la meglio sugli avversari ma gli ospiti non si lasciano intimorire e riescono ad andare al riposo chiudendo la frazione in parità. Nel secondo tempo invece, al rientro sul parquet dopo il riposo dell’intervallo lungo, i lombardi ultimano immediatamente il sorpasso completando la rimonta ed invertendo così il copione ammirato in precedenza. L’ultimo quarto dell’incontro si rivela infine decisivo per decretare l’esito della contesa ed è proprio qui che la squadra di coach Esposito cambia marcia aggiudicandosi il successo con un distacco di sette lunghezze nel quarto parziale. Grazie alla vittoria ottenuta lontano dalle mura amiche, la Leonessa raggiunge un record di 3-2 mentre la sconfitta forza il Nanterre 92 al 2-3.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Germani Brescia abbia meritato questo successo a cominciare dalla migliore percentuale al tiro fatta registrare, il 48,1% contro il 41%. A questo dato va sicuramente aggiunto quanto al Nanterre non sia stato sufficiente l’8 a 3 nelle triple avendo commesso anche troppi errori nei liberi dalla lunetta: solo 7 su 22 contro il 18 a 22 lombardo. Parità nel conteggio delle palle perse, 17 per ciascuna, ma gli italiani hanno brillato per palle rubate, 11 a 8, e stoppat, 5 a 3, oltre ad aver agito meglio a rimbalzo: 35 a 26 i totali, di cui 7 a testa in attacco e 28 a 19 in difesa. Il migliore marcatore assoluto della serata è stato il numero doppio zero Taylor Smith nella formazione francese grazie ai 17 punti messi a segno e, sul fronte opposto, si è invece distinto il numero nove Deandre Lansdowne con 16 punti. Sotto l’aspetto disciplinare, la Leonessa è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 23 a 21 nel computo dei falli personali.

