Video/ Napoli Anaune Val di Non (6-1) gol e highlights: indicazioni positive per Rudi Garcia (20 luglio 2023)

Il Napoli, nella prima amichevole stagionale, supera in scioltezza l’Anaune Val di Non. I campioni d’Italia in carica schierano una formazione con molti giovani specialmente nella seconda frazione di gara. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Azione personale di Zerbin che scende sulla fascia e crossa, Ambrosino non ci arriva. Palla in mezzo, in girata Zerbin con la sfera che esce di pochissimo. Palo di Ambrosino! Bellissimo tiro ad incrociare che incoccia contro il palo. Vergara subisce fallo in area di rigore, il direttore di gara indica il dischetto! Calcia Politano che spiazza Gionta e sblocca il match. Vergara! Raddoppia il Napoli! Ambrosino va via sulla destra e serve Vergara che non sbaglia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI-ANAUNE VAL DI NON: IL SECONDO TEMPO

Garcia rivoluzione l’undici iniziale: Idasiak; Marchisano, D’Avino, Obaretin, Olivera; Coli Saco, Iaccarino, Marranzino; D’Agostino, Russo, Cioffi. Cioffi! Arriva il tris del Napoli! Marchisano crossa e trova il centravanti pronto di testa per il tris. Calcio di rigore a favore dell’Aunane! Sul dischetto Biscaro che spiazza Idasiak. Saco! Poker del Napoli! Russo appoggia per Sako al limite dell’area, conclusione sul secondo palo che supera Krueger. Iaccarino! Cala il pokerissimo il Napoli. Olivera dal limite dell’area pesca il compagno che la piazza. Napoli che continua ad attaccare, Olivera ci prova di testa su corner ma non inquadra lo specchio. Ci prova Saco che prende la traversa, Marranzino viene poi chiuso. Olivera! Rete rocambolesca del terzino! Tiro rimpallato sul volto dell’uruguagio e sfera che rotola in rete. Termina il match.

IL TABELLINO DI NAPOLI-ANAUNE VAL DI NON

Marcatori: 22′ Politano rig., 25′ Vergara, 49′ Cioffi, 51′ Biscaro rig. (A), 57′ Coli Saco, 69′ Iaccarino, 90′ Olivera

NAPOLI PRIMO TEMPO (4-3-3): Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Vergara, Demme, Spavone; Politano, Zerbin, Ambrosino

NAPOLI SECONDO TEMPO (4-3-3): Idasiak; Marchisano, D’Avino, Obaretin, Olivera; Russo, Iaccarino, Coli Saco; Marranzino, Cioffi, D’Agostino.

