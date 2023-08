Video/ Napoli Apollon Limassol (2-0) gol e highlights: vittoria nel segno dei bomber (11 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI APOLLON: ALTRA PROVA POSITIVA!

Il Napoli supera l’Apollon Limassol nell’ultima amichevole precampionato grazie alle reti siglate da Osimhen e Simeone. I campioni d’Italia in carica esordiranno in campionato sabato 19 agosto a Frosinone. Ripercorriamo le fasi salienti della gara. Questi gli undici schierati da Garcia: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia inventa e crossa, non ci arriva Olivera. Napoli che esordirà in campionato sabato 19 agosto a Frosinone. Ripartenza del Napoli con Raspadori che calcia ma il suo tiro non è preciso. Kvaratskhelia prova da fuori area, sfera alta. Continua ad attaccare il Napoli che non riesce a sbloccarla. Di Lorenzo in mezzo, Peyberners anticipa Osimhen. Ancora Raspadori da fuori area, palla molto alta. Zielinski per Olivera, l’esterno ci va di testa ma non trova la porta. Termina la prima frazione di gara a reti bianche.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI APOLLON, IL SECONDO TEMPO

Osimhen ci prova di testa da calcio d’angolo, conclusione troppo debole. Osimhen! La sblocca il Napoli! Olivera assiste il centravanti nigeriano che sul secondo palo trova il tocco vincente. Simeone! Raddoppia il Napoli! Juan Jesus lancia il centravanti argentino che entra in area e supera Antosch con un bel pallonetto. Nel Napoli c’è l’esordio di Natan che sostituisce Juan Jesus. Politano in mezzo da angolo, libera bene la difesa dei ciprioti. Zerbin di testa sfiora il tris, sulla respinta del portiere avversario Lozano non trova la porta. Termina il match.

VIDEO GOL NAPOLI APOLLON, IL TABELLINO

Marcatori: 61′ Osimhen (N), 71′ Simeone (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (66′ Ostigard), Juan Jesus (78′ Natan), Olivera (66′ Mario Rui); Elmas, Lobotka (81′ Zerbin), Zielinski (66′ Cajuste); Raspadori, Osimhen (66′ Simeone), Kvaratskhelia (66′ Lozano). All. Rudi Garcia

Apollon Limassol (4-4-2): Antosch; Dariwka, Peybernes, Skjelvik, Ekpolo; Chambos, Coll, Jurgevic, Abdurahimi; Valbuena, Diguiny.

