Video Napoli Arezzo (0-2), gol e highlights: Pattarello e Varela puniscono i partenopei a Dimaro.

VIDEO NAPOLI AREZZO (0-2): PATTARELLO E VARELA FIRMANO IL SUCCESSO TOSCANO

La prima uscita dei campioni d’Italia è il video Napoli Arezzo che inizia con i nuovi acquisti dei partenopei subito pericolosi in fase offensiva. A provarci subito sono Lang e Lucca ma il più pericoloso è Kevin De Bruyne che strappa tanti applausi dai tifosi nonostante tre tentativi di conclusione in porta finiti fuori dallo specchio della porta. Nonostante il predomino dei napoletani, però, l’Arezzo rimane in partita con un difesa solida e riesce anche a sbloccare il match al 38′. Il protagonista è Pattarello che guadagna e trasforma un calcio di rigore con Meret che intuisce il tiro ma non riesce ad allontanarlo.

Calciomercato Napoli News/ In mediana spunta uno juventino, in stand-by un'altra uscita (22 luglio 2025)

Il secondo tempo del video Napoli Arezzo inizia con Antonio Conte che sostituisce immediatamente dieci degli undici iniziali lasciando in campo solo Anguissa (per poi sostituirlo pochi minuti dopo con Vergara). Così il primo tempo inizia con Contini, Mazzocchi, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, Lobotka, Zerbin, Raspadori, Neres e Lukaku in campo contro un Arezzo che lascia i suoi undici iniziali fino al 66′. Bucchi manda poi in campo Trombini, Righetti, Gigli, Gilli, Dezi, Ferrara, Perrotta, Eklu, Ravasio e Varela. Nel secondo tempo sono poche le occasioni e portano tutte la firma di David Neres che ci prova quattro volte e colpisce anche un palo senza riuscire a superare il muro difensivo alzato dai toscani. L’ultima azione della partita, però, vede un errore di Mazzocchi che spalanca la strada allo 0 a 2 per l’Arezzo. In gol ci va Varela che conduce il pallone fino alla porta di Contini e lo batte per fissare il risultato in favore dei toscani.