VIDEO/ Napoli Ascoli (risultato 2-1) gol e highlights. Il ritorno di Insigne

Il Napoli batte 2-1 l’Ascoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Buon test per gli azzurri che hanno visto giocare per circa un’ora i Nazionali, compreso Lorenzo Insigne rientrato dopo le vacanze e il trionfo in Nazionale. Napoli in vantaggio dopo 7′ grazie a un rigore trasformato proprio da Lorenzo Insigne: acclamato il capitano azzurro al primo gol stagionale, col penalty fischiato per fallo in area su Osimhen. Al 9′ Zielinski si avventa su un pallone vagante ma colpisce il palo, al primo vero affondo però al 25′ del primo tempo è l’Ascoli a trovare il pareggio con Bidaoui.

I partenopei hanno provato a trovare subito nuovi sbocchi in attacco. La formazione allenata da Luciano Spalletti ha collezionato una serie di calci d’angolo, al 40′ Insigne ha provato anche il suo proverbiale tiro a giro ma la formazione bianconera ha retto, con Leali che al 42′ neutralizza un diagonale di Osimhen e Di Lorenzo che spara alto proprio al 45′. Già a inizio ripresa il Napoli sfiora il raddoppio con una rasoiata di Osimhen finita di poco a lato, mentre al 14′ Luciano Spalletti ha operato i primi cambi con Manolas, Di Lorenzo e Fabian Ruiz sostituiti da Rrahmani, Malcuit e Elmas. Ha siglato il gol del 2-1 il macedone Elmas, che al 18′ ha scambiato bene sullo stretto con Roberto Insigne e ha battuto Leali con una secca staffilata. Finale di partita col Napoli che ha avuto ulteriori occasioni per arrotondare il pareggio, la migliore proprio al 90′ col giovane Gaetano che ha visto compiere un grande intervento a Leali.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

A commentare il successo del Napoli in amichevole è il portiere Alex Meret: “È stato un buon test, abbiamo preso gol su una disattenzione. All’Europeo avventura incredibile, sono contentissimo di aver fatto parte del gruppo. Spalletti lo conosco da pochi giorni e mi ha fatto una buonissima impressione. Devo migliorare sulla tecnica individuale e mi servirà il suo sostegno. Devo trovare continuità, quella che è mancata negli ultimi anni, andiamo avanti partita dopo partita e vediamo. Siamo forti, questo ci spinge a lavorare tutti i giorni per migliorare. A porte chiuse l’anno scorso è stato tutto è più difficile. Aspettiamo i tifosi allo stadio, ci fanno sentire tutto il loro affetto. L’Europa League è un obiettivo, bisogna impegnarsi su ogni fronte“. Fiducioso il tecnico dell’Ascoli, Andrea Sottil: “Siamo arrivati a questa gara non proprio bene, lo avevo detto alla vigilia, la condizione fisica di alcuni ragazzi non è ancora ottimale e di fronte avevamo un Napoli con grandissimi campioni, tutti nazionali. Ho visto tanti aspetti positivi, innanzitutto lo spirito della squadra di non mollare mai, siamo andati in svantaggio, abbiamo pareggiato e poi di nuovo sotto, ma sempre con la voglia di ributtarci nella metà campo avversaria, anche tramite il gioco. Oggi ho visto una squadra sempre viva, a caccia della palla, abbiamo cercato sempre di giocare, a volte ci siamo riusciti, altre volte no, chi è andato in campo mi ha dato ottimi segnali, mi è piaciuto lo spirito, ho visto anche manovre di qualità. La caratteristica che ho apprezzato molto è stata la voglia di non soccombere mai e di cercare di uscire sempre a testa alta dal campo. C’è da migliorare e crescere, lo sappiamo, ma noi non facciamo la Serie A, purtroppo“.

