VIDEO/ Napoli Atalanta (risultato 0-0) highlights. Gattuso: ho già detto Messa

Il video di Napoli Atalanta non è la fiera del gol, ma un capolavoro di blindatura difensiva. Pari senza reti a Napoli tra i padroni di casa partenopei e l’Atalanta nella semifinale d’andata di Coppa Italia, per l’accesso alla finalissima si deciderà tutto a Bergamo la settimana prossima. I partenopei provano immediatamente a prendere in mano l’iniziativa, con una frustata di Insigne che trova la pronta risposta di Gollini. All’11’ Ospina deve rispondere a una gran botta di Muriel, quindi l’Atalanta comincia ad aumentare d’intensità nel proprio gioco senza trovare però grandi sbocchi. Al 22′ però gli orobici hanno una grande chance per passare in vantaggio con Pessina che si fa chiudere lo specchio da Ospina, sulla ribattuta Freuler supera il portiere azzurro ma c’è Di Lorenzo a salvare la porta dei padroni di casa. L’Atalanta che va vicina al vantaggio al 29′ con Toloi, che spreca la più ghiotta occasione del primo tempo: il difensore chiude una triangolazione con Pessina che lo porta a due passi da Ospina, ma l’appoggio fa finire il pallone a lato, col portiere dei partenopei che viene clamorosamente graziato. Il Napoli prova a rialzare la testa ma è sempre l’Atalanta a pungere, al 35′ Muriel innesca Zapata che conclude di prima intenzione, col pallone che finisce di poco a lato. Al 42′ Ospina è attento di nuovo su Zapata, ma l’ultima conclusione a rete della prima frazione di gioco è del Napoli con Demme che elude la guardia di Freuler e cerca il secondo palo, mancando il bersaglio da pochi centimetri. L’Atalanta inizia il secondo tempo all’attacco con Gosens che trova i tempi del passaggio per Muriel, che si fa però chiudere lo specchio della porta da Ospina. Il Napoli però riesce a manovrare in attacco con maggiore insistenza, pur trovandosi in difficoltà ai sedici metri. L’Atalanta prova a verticalizzare e ripartire ma conclude poco in porta, per un nuovo lampo offensivo bisogna aspettare il 16′ con Zapata che svetta in area di testa su cross da calcio d’angolo, ma il pallone è preda di Ospina. Al 32′ un colpo di testa di Gosens è finita di poco a lato con i bergamaschi che hanno cercato con insistenza il vantaggio. I partenopei non hanno però rinunciato ad attaccare, al 42′ Koulibaly arriva al colpo di testa su Romero ma anche lui non trova la mira giusta.

VIDEO NAPOLI ATALANTA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Dopo le polemiche, Gennaro Gattuso si concentra di nuovo sugli aspetti calcistici del suo Napoli: “La messa si fa una volta al giorno, io la messa l’ho fatta e ora parliamo di calcio. Altrimenti non se ne viene più fuori. Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l’Atalanta non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo fatto 3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hanno fatto tantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, in fase offensiva potevamo fare qualcosa in più, ma siamo corti là davanti. Osimhen ha fatto bene quand’è entrato, Petagna anche, ma sicuramente si poteva fare meglio in fase offensiva“. Gian Piero Gasperini invita l’Atalanta a puntare già alla partita di ritorno: “Abbiamo fatto una buona gara, ma è chiaro che il Napoli è una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto le opportunità migliori, qualcosa anche nella ripresa, anche se nel secondo tempo la partita è stata un po’ più lento. Sono soddisfatto. Pensiamo una partita per volta. E’ chiaro che siamo sotto pressione in tutte le gare, non è facile andare con la condizione giusta, ma è una cosa che riguarda anche il Napoli. Ora pensiamo al campionato, poi mercoledì prossimo sarà la partita decisiva per accedere alla finale. Avevamo visto che era stata provata già col Parma ad un certo punto. Non me l’aspettavo, ma stamattina ho saputo che c’era questa possibilità. Noi comunque abbiamo fatto bene“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA