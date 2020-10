Video/ Napoli Az Alkmaar (0-1) highlights e gol: De Wit condanna gli azzurri

Il Napoli inizia con il piede sbagliato l’avventura in Europa League cadendo contro l’AZ Alkmaar. Una rete nella ripresa di De Wit condanna la compagine partenopea. Andiamo a rivivere le azioni salienti della gara. Lozano prova a servire Mertens ma sbaglia il passaggio. Ancora Lozano per Mertens, il belga prova ad aprire per Osimhen chiuso. Cross di Politano con Osimhen che viene chiuso. Napoli che sta attaccando a testa bassa, la compagine partenopea sta comandando il gioco. Secondo corner per l’AZ. Angolo senza che non crea pericoli, gli olandesi ripartono da dietro. Grande palla per Osimhen che viene pescato in fuorigioco. AZ schiacciata tutta dietro. Karlsson tira dalla sinistra, para facile Meret. Politano per Lozano su punizione, il messicano viene chiuso dalla difesa avversaria. Sinistro di Politano e buona parata di Bizot. Ci prova anche Mertens, facile parata di Bizot. Il Napoli continua ad attaccare alla ricerca del gol. Mertens prova a servire Osimhen, chiude bene Indi. Il Napoli sta faticando a trovare le giuste misure. Politano in mezzo, arriva Lozano che sembra aver subito una trattenuta. Per il direttore di gara è solo angolo, non accade nulla. Errore di Koulibaly che favorisce Sugawara, il tiro non inquadra lo specchio. Grande occasione per Mertens che spreca su assist di Osimhen. La prima frazione tra Napoli e AZ Alkmaar termina a reti bianche.

SECONDO TEMPO

Karlsson prova il cross ma viene chiuso. Politano trova Koulibaly da angolo, colpo di testa fuori. Napoli che continua ad attaccare senza trovare lo spunto vincente. Non si chiude il triangolo tra Politano e Mertens. De Wit! La sblocca a sorpresa l’Az con il primo tiro in porta. Sugawara crossa con i due centrali del Napoli che restano praticamente immobile. Quarto gol stagionale per De Wit. Mario Rui pesca Osimhen di testa che non indirizza bene la sfera. Mario Rui serve per Petagna che per un soffio non inquadra la porta! Il Napoli continua ad attaccare senza trovare lo spunto vincente. Politano si muove sul secondo palo, ottima chiusa dell’Az. Maksimovic la tocca su angolo ma non inquadra lo specchio. Trascorrono veloci i minuti, il Napoli non riesce a trovare spunti vincenti. Demme dal limite dell’area, blocca Bizot. Insigne per Di Lorenzo, l’esterno colpisce male di testa. Demme ci prova con l’esterno ma sbaglia completamente la giocata. Non c’è più tempo, il Napoli perde con l’AZ Alkmaar.

LE DICHIARAZIONI

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “L’errore è che non dovevi perdere. Abbiamo fatto un possesso palla sterile, specie nel secondo tempo quando venivano troppi giocatori incontro sui piedi. Potevamo starci una giornata oggi, non avremmo segnato: la sensazione era questa. Abbiamo preso mezzo tiro in porta e l’abbiamo persa. Abbiamo fatto un possesso palla sterile, facendo il solletico agli avversari. Dovevamo giocare meglio senza palla. Ogni partita è una storia a sé, il bello del calcio è questo. Tra tre giorni abbiamo la possibilità di rifarci. Abbiamo complicato il cammino, non possiamo sbagliare più nelle prossime cinque partite. Quando succedono queste cose legate al Covid, vengono sempre fuori le motivazioni. L’AZ non ha mai difeso così. Di solito fa gioco, invece è venuto qui solo a difendersi, facendo una partita di gran mentalità”.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (14′ st Mario Rui); Fabian Ruiz, Lobotka (21′ st Demme); Politano (38′ st Bakayoko), Mertens, Lozano (14′ st Insigne); Osimhen (21′ st Petagna). A disposizione: Contini, Ospina, Ghoulam, Rrahmani, Manolas. Allenatore: Gattuso.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo (43′ st Leeuwin), Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson (43′ st Guðmundsson). A disposizione: Verhulst, Evora, Goudmij, Taabouni, Gullit, Velthuis. Allenatore: Slot.

ARBITRO: Stefanski (Polonia).

MARCATORI: 12′ st De Wit (A)

NOTE: Ammoniti: Koulibaly (N); De Wit (A). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

