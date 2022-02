Video/ Napoli Barcellona (2-4) gol e highlights: azzurri eliminati dall’Europa League

VIDEO NAPOLI BARCELLONA (2-4)

Il Napoli subisce una dura lezione dal Barcellona nella gara di ritorno dei play-off dell’Europa League e deve dire addio alla competizione, come si evidenzierà nel video Napoli Barcellona 2-4. Jordi Alba, De Jong, Piquè e Aubemayang calano un poker meritato al Maradona. Gli azzurri avevano accorciato le distanze con Insigne su rigore mentre Politano nel finale fissa il risultato sul quattro a due per gli spagnoli. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Passa il Barcellona dopo otto minuti di gioco! Il Napoli sbaglia a battere un angolo con l’incomprensione tra Insigne e Zielinski. Palla recuperata da Traorè che innesca Jordi Alba, l’esterno spagnolo parte in contropiede entra in area e supera Meret. Insigne crossa e prova a servire Elmas che non ci arriva per un soffio. De Jong! Grandissimo gol del centrocampista che arriva al limite dell’area e disegna una bellissima traiettoria. Per il Napoli un inizio davvero da dimenticare, dopo appena tredici minuti siamo sul due a zero per gli spagnoli. Sul gol di De Jong assist di tacco di Ferran Torres, siamo intanto giunti al quindicesimo minuto di gioco. Dest da fuori area sfiora il tris, solo Barcellona in campo.

DIRETTA/ Sorteggio ottavi Europa League video streaming tv: via all'estrazione!

Calcio di rigore per il Napoli! Osimhen fa una grande giocata sull’esterno ed entra in area, Ter Stegen commette fallo in area, ghiotta occasione per gli azzurri. Insigne su rigore non sbaglia! Tantissimi gli errori del Napoli in fase di uscita, tiro di Ferran Torres dal limite con Mario Rui che tocca provvidenzialmente. Aubameyang! Cosa spreca il centravanti! Su calcio d’angolo da due passi la mette fuori, Napoli ora in grande difficoltà. Napoli che attende e riparte ora con Insigne, uno-due con Osimhen ma sfera di ritorno troppo lunga. Grandissima chiusura di Demme su Traorè in area. Osimhen sfida tutta la difesa del Barcellona ma viene chiuso. Di Lorenzo per Osimhen in area, bravissimo Araujo a chiuderlo. Occasione per Traorè, Mario Rui lo chiude in angolo. Piquè! Cala il tris il Barcellona. Da angolo stop e tiro vincente per il difensore. Doccia gelata per il Napoli contro il Barcellona con le squadre che ora vanno al riposo.

Avversaria Atalanta/ Sorteggio ottavi Europa League: qualche insidia ma…

CLICCA QUI PER IL VIDEO NAPOLI BARCELLONA (2-4)

SECONDO TEMPO

Servizio per Insigne che viene pescato in fuorigioco, a fine lascerà il Napoli per trasferirsi al Toronto. Palla per Traorè che sbaglia l’aggancio. Insigne per Zielinski che prova a rimetterla al centro ma viene chiuso in angolo. Traorè la mette in mezzo, Meret compie un’ottima parata, palla a De Jong che colpisce un avversario. Zielinski aggancia da dietro Aubameyang, giallo per il polacco. Aubameyang! Grandissimo gol del Barcellona per il poker! Traorè dentro per il centravanti ex Arsenal che incenerisce Meret. Passivo che si sta facendo ora pesante per il Napoli. Pallone dentro per Aubameyang, Meret esce con i tempi giusti. Zielinski per Insigne in area che sigla in fuorigioco. Bella azione di Osimhen che sfiora in area la marcatura personale. Osimhen fa da sponda di testa per Zielinski che di controbalzo la mette fuori. Cambi per Spalletti che ora pensa al match di campionato contro la Lazio. Quindici minuti al termine per una gara finita da un pezzo. Ounas prova l’azione personale ma viene chiuso da Jordi Alba. Politano! Un lampo improssivo per il Napoli che dimezza il passivo. Pressing alto del Napoli e pasticcio difensivo del Barcellona. Tre i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, Barcellona che ha meritato il passaggio del turno. Termina il match tra Napoli e Barcellona.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Napoli ko, Braga avanti ai rigori: diretta gol live score

VIDEO NAPOLI BARCELLONA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme (1′ st Politano), Fabian Ruiz (29′ st Ounas); Elmas, Zielinski (29′ st Mertens), Insigne (37′ st Petagna); Osimhen (29′ st Ghoulam). A disp. Idasiak, Ospina, Juan Jesus, Zanoli. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri (30′ st Nico Gonzalez), Busquets (17′ st Gavi), F. De Jong; Traoré (29′ st Dembelé), Aubameyang (30′ st L. De Jong), Ferran Torres (37′ st Puig). A disp. Neto, Tenas, Braithwaite, Mingueza, Garcia. All. Xavi

ARBITRO: Karasev (Rus)

MARCATORI: 8′ pt Jordi Alba (B), 13′ pt F. De Jong (B), 23′ pt Insigne (N, rig.), 45′ pt Piquè (B), 14′ st Aubameyang (B), 42′ st Politano (N)

NOTE: Ammoniti: Zielinski, Fabian Ruiz (N); Gavi (B). Recupero: 1′ pt, 3′ st.



© RIPRODUZIONE RISERVATA