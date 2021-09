Video/ Napoli Benevento (1-5): highlights e gol. Che disfatta per Spalletti!

Brutto tonfo per il Napoli nel test amichevole che si è svolto solo ieri al San Paolo contro il Benevento: gli azzurri di Spalletti vengono puniti con il risultato di 5-1 dagli stregoni di Caserta ed è sconfitta questa che non fa ben sperare in vista del confronto con la Juventus questo fine settimana per la Serie A. Parlando ora del match nel dettaglio, va detto che fin dal via, gli azzurri sono apparsi parecchio spenti: privo di parecchi titolari impegnati con le rispettive nazionali, il club campano ha fatto molta fatica nella prima frazione di gioco, lasciando ampi spazi al Benevento, che invece ha messo in campo una prestazione super.

Subito gli stregoni prendono le redini del gioco e dopo un paio di occasioni da gol, al 23’ e al 26’ arrivano le reti del bis a firma di Calo e Improta rispettivamente: un doppio colpo pesante a cui però la squadra di casa non sa rispondere nella prima frazione di gioco. In avvio di secondo tempo il Napoli prova a reagire e arriva alla rete al 63’ con il rigore segnato da Politano (concesso per fallo in area su Ounas). Pure è solo un lampo per i campani: subito arriva il tris giallorosso con Foulon al 69’ e alla fine ci pensano Roberto Insigne e Umile a fissare il trionfo degli stregoni, cin due ottime reti negli ultimi 5 minuti dell’amichevole: per gli azzurri è disfatta totale.

IL TABELLINO

Napoli-Benevento 1-5 (0-2 PT)

MARCATORI: 23′ Calò (B), 34′ Improta (B), 63′ Politano (N), 67′ Foulon, 85′ Insigne (B), 89′ Umile (B)

Napoli (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Zanoli: Fabiàn Ruiz, Mario Rui; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. All: Spalletti.

Benevento (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Calò, Acampora, Improta; Elia, Insigne; Moncini. All: Caserta.

