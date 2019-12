Video/ Napoli Bologna (1-2): gol e highlights, notte fonda per gli azzurri

Allo Stadio San Paolo il Bologna supera in trasferta ed in rimonta il Napoli per 2 a 1: eccovi dunque gli highlights di questo colpo a sorpresa nel video Napoli Bologna. Nel primo tempo i padroni di casa cercano di prendere in mano le redini del match sebbene gli ospiti si rivelino molto ordinati e pronti a cercare di colpire in ripartenza. Gli azzurri si vedono giustamente annullare il possibile gol del vantaggio al 16′ a causa della posizione irregolare segnalata nei confronti di Lozano ma, nel finale di frazione, ci pensa poi lo spagnolo Fernando Llorente a portare avanti i suoi spezzando l’equilibrio al 41′, approfittando della respinta sul tiro di Insigne ribattuto dal portiere Skorupski. Al 44′ Lozano non coglie l’occasione per il raddoppio e, nel secondo tempo, i felsinei cambiano marcia, mettendo a segno la rete del pareggio al 58′ grazie a Skov Olsen, subentrato ad Orsolini, sfruttando anche lui di un pallone ribattuto in mischia nell’area di rigore partenopea. L’ennesima opportunità mancata da Lozano al 67′ spiana la strada al gol del sorpasso definitivo di Sansone, già pericoloso qualche istante prima, su assist di Dzemaili all’80’. Inutili le proteste nel recupero per il gol del pareggio annullato a Llorente al 95′ su segnalazione del VAR. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quattordicesima giornata di campionato permettono al Bologna di salire a quota 16 nella classifica di Serie A mentre il Napoli non si muove, rimanendo fermo a 20 punti.

VIDEO NAPOLI BOLOGNA: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta: nonostante la sconfitta, il Napoli ha fatto suo il possesso palla con il 59%, dato questo supportato anche da una migliore precisione nei passaggi, ovvero l’87% contro l’82% con 506 e 308 appoggi completati. Gli azzurri hanno inoltre avuto a disposizione un maggior numero di occasioni da gol, 8 a 4 con 4 chances per Insigne, ma se si guarda al conteggio delle conclusioni complessive si evidenzia come i rossoblu si siano distinti per il 6 a 5 nei tiri indirizzati nello specchio della porta, 9 a 20 quelli totali ed i felsinei hanno effettuato più recuperi dei partenopei, 52 a 41 con 12 per Kostas Manolas. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Napoli è stata la squadra più scorretta a causa del 12 a 10 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Koulibaly da un lato, Medel, Poli, Denswil, Destro e Dzemaili dall’altro.

Napoli-Bologna 1 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 41′ Llorente(N); 58′ Skov Olsen(B); 80′ Sansone(B); 90’+5′ Llorente(N).

Assist: 80′ Dzemaili(N).

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Zielinski, Elmas(65′ Mertens); Lozano(82′ Younes), Llorente, Insigne. All.: Ancelotti.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel(63′ Svanberg); Orsolini(46′ Skov Olsen), Dzemaili, Sansone; Palacio(84′ Destro). All.: Mihajlovic.

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Tivoli).

Ammoniti: 36′ Medel(B); 37′ Koulibaly(N); 55′ Poli(B); 61′ Denswil(B); 90’+3′ Destro(B); 90’+5′ Dzemaili(B)

VIDEO NAPOLI BOLOGNA: GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA