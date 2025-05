Il Napoli conquista il quarto scudetto della sua storia chiudendo la stagione a quota 82 punti. La compagine guidata da Antonio Conte batte il Cagliari per due reti a zero grazie all’MVP della serie A, Scott McTominay, e Lukaku. Match ricco di tensione nei primi minuti di gara con gli azzurri che spingono subito forte a caccia del vantaggio. Sherri si oppone alla grande in un paio di occasioni, su Gilmour e Rrahmani. Nel finale di prima frazione esplode il Maradona. Cross di Politano per McTominay che in sforbiciata piega Sherri, Napoli in vantaggio alla fine della prima frazione.

Ad inizio ripresa il Cagliari parte meglio e conquista una punizione da posizione interessante. Palla in mezzo per Piccoli con Anguissa che anticipa il centravanti ed evita guai. Da sottolineare l’ottima stagione di Piccoli che ha chiuso la stagione con un bottino di 10 reti. La parola fine al match viene messa cinque minuti dopo da Lukaku. Lancio lungo per il belga che in progressione supera la difesa del Cagliari e sigla la rete numero 14 in stagione. Nei minuti successivi il Napoli sfiora più volte il terzo gol ma il Cagliari tiene bene. Al fischio finale scoppia la festa al Maradona per il quarto scudetto nella storia del Napoli. Da capire ora quale sarà il futuro di Antonio Conte che dopo una sola stagione, secondo molte voci, potrebbe lasciare. L’intervista a fine partita lascia dubbi legittimi, ma intanto è giusto godere di un’impresa che rimarrà nella sua storia personale.

