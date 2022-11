Video/ Napoli Empoli (2-0) gol e highlights: Spalletti soffre ma vince (Serie A)

VIDEO NAPOLI EMPOLI (2-0)

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli supera l’Empoli per 2 a 0 nella partita di cui vi mostreremo gli highlights nel video Napoli Empoli. Nel primo tempo i ritmi sembrano abbastanza blandi ma i padroni di casa allenati da mister Spalletti si affacciano in zona offensiva verso il 9′ con il tiro fuori misura di Mario Rui, arrivato sugli sviluppi di un calcio di punizione. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Zanetti tentano di replicare aprendosi un varco tra le maglie avversarie sebbene Bajrami non arrivi sul suggerimento di Stojanovic al 26′.

I campani mettono i brividi alla retroguardia empolese con Osimhen che viene fermato da tre difensori in area al 29′. Nel finale della prima frazione di gioco gli azzurri mancano un paio di opportunità per spezzare l’equilibrio con Raspadori tra il 39′, con la parata di Vicario, ed il 45′, quando la sfera è finita a lato per un soffio.

VIDEO NAPOLI EMPOLI (2-0): IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i toscani sparano largo dalla distanza con Bajrami al 48′ ed i partenopei calciano alto sopra la traversa non di molto con Anguissa al 52′. La risposta è affidata a Bandinelli il quale manca il bersaglio in maniera analoga al 53′. Dopo l’opportunità fallita al 62′, Osimhen si guadagna un calcio di rigore al 67′ per il fallo commesso nei suoi confronti da Marin. Il Napoli riesce quindi a passare in vantaggio al 69′ grazie alla rete messa a segno da Lozano trasformando il penalty e le cose si complicano ulteriormente per l’Empoli a partire dal 74′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Luperto al 74′.

Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Zielinski, un altro subentrato, a trovare il gol del raddoppio all’88’ per merito dell’assist vincente offertogli da Lozano. L’ennesimo spunto di Bajrami viene infine respinto da Meret al 90’+2′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Pairetto, proveniente dalla sezione di Nichelino, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Ostigard da un lato, Bandinelli, Satriano, Luperto, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Parisi ed Henderson dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quattordicesimo turno di campionato permettono al Napoli di salire a quota 38 nella classifica della Serie A mentre l’Empoli non si muove, rimanendo fermo a 14 punti.

IL TABELLINO

Napoli-Empoli 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 69′ RIG. Lozano(N); 88′ Zielinski(N).

Assist: 88′ Lozano(N).

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka(90′ Demme), Ndombele(64′ Zielinski); Politano(64′ Elmas), Osimhen(90′ Simeone), Raspadori(64′ Lozano). A disposizione: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Olivera, Zanoli, Zedadka, Gaetano, Zerbin. Allenatore: Luciano Spalletti.

EMPOLI (4-3-2-1) – Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas(59′ Akpa Akpro), Marin(85′ Ekong), Bandinelli(73′ Grassi); Baldanzi(73′ Henderson), Bajrami; Satriano(59′ Lammers). A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Fazzini, Pjaca, Degli Innocenti, Cambiaghi, Ebuehi, Guarino. Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Luca Pairetto (sezione di Nichelino).

Ammoniti: 15′ Bandinelli(E); 22′ Satriano(E); 39′, 74′ Luperto(E); 57′ Ostigard(N); 60′ Parisi(E); 90′ Henderson(E).

Espulsi: 74′ Luperto(E).

