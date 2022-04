Video/ Napoli Fiorentina (2-3) gol e highlights: colpaccio dei viola al Maradona

Il Napoli cade al Maradona contro la Fiorentina e dice, quasi sicuramente, addio al sogno scudetto: tutte le emozioni nel video Napoli Fiorentina 2-3 con gli highlights. La gara viene sbloccata da Nico Gonzalez nella prima frazione di gioco. Il Napoli risponde nella ripresa con Mertens ma i viola prendono il largo con Cabral e Ikonè. Nel finale Osimhen accorcia ancora con un bel gol. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Insigne in area per Osimhen, chiude bene Igor. Primi cinque minuti di studio tra le due compagini. Ci prova Insigne da punizione, tentativo deviato in angolo. Triangolo tra Mario Rui e Insigne, sul cross ci arriva Politano che la mette alta. Palla dentro per Osimhen che ci prova di testa, palla fuori di pochissimo! Insigne aggancia la sfera e prova il pallonetto da fuori area, palla fuori davvero di poco questa volta. Primo giallo della gara ai danni di Milenkovic dopo il fallo su Lobotka. Osimhen sigla il vantaggio ma il direttore di gara annulla. Zielinski aveva servito in area per il nigeriano, palla in rete ma posizione di fuorigioco. Napoli padrone del campo, la compagine di Spalletti ha già creato molto.

Nico Gonzalez per Biraghi, il capitano trova l’ottima risposta di Ospina. Nico Gonzalez! La sblocca la Fiorentina! Biraghi mette il pallone in mezzo, Rrahmani di testa respinge proprio sui piedi di Gonzalez che la mette nel sette con Ospina che può solo guardare. Venuti perde la sfera in un rimbalzo, Mario Rui la recupera entra in area e la mette fuori. Zielinki per Osimhen, chiude bene Milenkovic. Si ferma Castrovilli, vediamo se riuscirà a proseguire. Nico Gonzalez calcia da fuori area e non trova lo specchio della porta. Ci prova Insigne che converge e calcia, conclusione deviata dalla difesa viola. Termina la prima frazione dopo due minuti di recupero tra Napoli e Fiorentina, decide al momento Nico Gonzalez.

VIDEO NAPOLI FIORENTINA: SECONDO TEMPO

Insigne ci prova su punizione ma la mette alta, tiro da dimenticare. Napoli che fa girare la sfera in attesa di trovare il corridoio giusto. Lozano attacca ma finisce per commettere fallo. Insigne supera Venuti e crossa, Biraghi la mette in angolo. Nel Napoli entra Mertens per Fabian Ruiz. Mertens! La riprende il Napoli con il nuovo entrato! Sfera in profondità per Osimhen che vede arrivare il compagno di squadra, il belga la mette nell’angolino, esplode il Maradona! Altra palla per Osimhen, esce bene Terracciano. Ikonè! Si riporta avanti la Fiorentina al Maradona! Sbaglia tutto in uscita Mario Rui, Nico Gonzalez recupera la sfera e serve Ikonè per il nuovo sorpasso dei viola. Lozano sigla la rete del pari ma viene pescato in fuorigioco. Cabral! Arriva il terzo gol della Fiorentina, affonda il Napoli! Grandissimo gol di Cabral che aggancia la sfera e supera Lobotka, conclusione a giro che non lascia scampo a Ospina.

Biraghi per Ikonè che di testa non trova la porta. Lozano la mette in mezzo, Osimhen non trova l’impatto con la sfera che arriva a Mertens, il tiro non trova la porta. Con questa sconfitta il Napoli può, quasi sicuramente, dire addio alla lotta scudetto. Osimhen! Il Napoli non molla e accorcia! Cross di Mario Rui, Osimhen con il destro non lascia scampo a Terracciano. Fallo di Ikonè su Mertens, arriva il giallo. Callejon sul primo palo per poco non cala il poker. Manca pochissimo alla fine, un grandissimo risultato per la Fiorentina al Maradona di Napoli. Termina il match, vince la Fiorentina.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (86′ Ghoulam); Fabian Ruiz (56′ Mertens), Lobotka (80′ Demme), Zielinski; Politano (46′ Lozano), Osimhen, Insigne (80′ Elmas). A disp: Meret, Marfella, Juan Jesus, Tuanzebe. All.: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, (85′ Martinez Quarta) Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan (65′ Maleh); Gonzalez (85′ Callejon), Cabral (86′ Kokorin), Saponara (65′ Ikone’). A disp: Rosati, Dragowski, Terzic, Sottile, Piatek. All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Marcatori: 29′ Gonzalez (F), 58′ Mertens (N) 66′ Ikone’ (F), 72′ Cabral (F), 84′ Osimhen (N)

Ammoniti: Milenkovic, Cabral, Ikone’ (F).

