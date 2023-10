VIDEO NAPOLI FIORENTINA (1-3): LA VIOLA NON SI FERMA!

Ecco il video di Napoli Fiorentina, giocata per l’ottava giornata di Serie A. Ancora una dura battuta d’arresto per il Napoli contro un’ottima Fiorentina. Al 6′, il Napoli ha avuto la sua prima occasione con Di Lorenzo, che è stato lanciato da Politano, ma il suo tiro è uscito di poco a lato. Al 7′, invece, è stata la Fiorentina a passare in vantaggio con Brekalo, che ha spinto in rete il pallone respinto dal palo dopo un tiro di Martinez Quarta. Il Napoli ha cercato di rispondere, ma ha commesso vari errori nella fase di costruzione. Al 21′, un gol di Osimhen è stato annullato per fuorigioco dopo una serie di rimpalli in area che hanno coinvolto Kvaratskhelia, Kayode e Parisi.

Video/ Cagliari Roma (1-4) gol e highlights: la doppietta di Lukaku gela i sardi (Serie A, 8 ottobre 2023)

Al 28′, Lobotka ha cercato il gol, ma Terracciano ha respinto il suo tiro con i pugni. Al 31′, Garcia è stato costretto a sostituire Anguissa, infortunato, con Raspadori. Al 36′, Kayode ha effettuato un salvataggio su un cross pericoloso di Di Lorenzo. Il Napoli sembrava perdere energia nei minuti finali del primo tempo, ma la Fiorentina ha commesso un errore grave proprio al termine del recupero. Parisi ha effettuato un passaggio col petto troppo corto verso Terracciano, e Osimhen ne ha approfittato, venendo abbattuto dal portiere viola che è stato ammonito. Osimhen ha calciato il rigore e ha permesso al Napoli di pareggiare prima della fine del primo tempo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Colpo viola al "Maradona"! Diretta gol live score: (oggi 8 ottobre 2023)

VIDEO NAPOLI FIORENTINA: IL SECONDO TEMPO

La Fiorentina ha iniziato anche il secondo tempo in modo positivo, con un tiro di Ikone che ha colpito il palo al 5′. Il Napoli ha provato a rispondere al 9′ con Osimhen, ma il suo tiro è stato bloccato in angolo. Al 12′, Garcia ha sostituito Politano con Cajuste. Al 14′, Terracciano ha compiuto un altro salvataggio su Osimhen. Il Napoli ha continuato a premere, ma al 18′ è stata la Fiorentina a passare nuovamente in vantaggio. Dopo una confusione in area, il pallone è arrivato a Bonaventura, che ha segnato in uno contro uno con Meret. Martinez Quarta e Bonaventura sono stati ammoniti.

Diretta/ Napoli Fiorentina (risultato finale 1-3): la chiude Nico Gonzalez! (8 ottobre 2023)

Il Napoli ha cercato disperatamente il pareggio, ma ha anche lasciato spazi per il contropiede della Fiorentina. Al 33′, Kayode ha sparato alto da una buona posizione, e Parisi ha effettuato un intervento cruciale per i viola su Raspadori. Al 40′, Terracciano ha evitato il pericolo su un colpo di testa di Simeone, ma è stato poi ammonito per un fallo su Parisi. Infine, al 93‘, la Fiorentina ha chiuso la partita con un contropiede, con Parisi che ha trovato Nico Gonzalez, che ha segnato per l’1-3 finale.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Rudi Garcia non cerca alibi per la debacle del Napoli: “C’è amarezza, frustrazione, è un brutto risultato. Il primo gol non lo dovevamo prendere, il rigore prima dell’intervallo ci doveva dare una spinta in più. Poi c’è stata la grande occasione per raddoppiare, sul terzo gol eravamo tutti avanti per cercare di pareggiare. Non va bene essere così poco aggressivi sulla linea difensiva, quando perdi e fai solo quattro falli vuol dire che c’è qualcosa che non va. Sul pressing alto dovevamo essere più lucidi nel trovare Osimhen, non abbiamo regalato niente in uscita ma non siamo riusciti a sfruttare la profondità. Poi Anguissa si è infortunato e abbiamo cambiato idea di gioco ma dobbiamo migliorare nell’aiuto ai mediani con i due esterni. Con l’ingresso di giocatori freschi è andata un po’ meglio ma non è bastato. Non era la nostra giornata, è stata una brutta serata“.

Vincenzo Italiano si gode una Fiorentina sempre più matura: “È una partita dove abbiamo mostrato grande crescita e personalità ad affrontare a viso aperto questo Napoli. Bisognava mettere loro un po’ di pressione per non permettere di mostrare il loro palleggio. Può essere una partita importante per noi per continuare a crescere in autostima, queste vittorie sicuramente ci faranno bene. Cerchiamo di farlo soprattutto per cecare di avere gente che può fare prestazioni, ha minuti, ritmo e capacità di tenere botta per più di 90′. È fondamentale sfruttare tutti, oggi abbiamo tenuto fuori Gonzalez che era troppo stanco, ha rischiato di non giocare Bonaventura ma in questo momento non ne possiamo fare a meno. Tutti stanno dando il loro contributo e le cose stanno andando alla grande“.

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Fiorentina Cagliari (risultato 3-0) gol e highlights. Viola da Champions (Serie A)VIDEO/ Roma Frosinone (risultato 2-0) gol e highlights. Lukaku e Pellegrini! (Serie A, 1 ottobre 2023)VIDEO/ Giana Erminio Arzignano (risultato 0-1) gol e highlights: colpo esterno! (Serie C, 1 ottobre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA