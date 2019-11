Video/ Napoli Genoa (0-0): highlights, Ancelotti prosegue la crisi (Serie A)

Ecco il video di Napoli Genoa 0-0, uno degli anticipi che si sono giocati nell’ambito della 12^ giornata del campionato di Serie A1, Piove sul bagnato per il Napoli che, dopo una settimana bollente, sotto la pioggia battente del San Paolo non va oltre il pareggio a reti bianche in casa contro il Genoa, rischiando di vedere allontanarsi ancora Roma, Lazio e Cagliari nelle posizioni di classifica che valgono la Champions League e non riuscendo a uscire da una crisi che adesso potrebbe anche portare a qualche decisione impensabile fino a qualche giorno fa. Sonori fischi a fine primo tempo e a fine partita per i tifosi napoletani che pure avevano visto un inizio arrembante dei loro beniamini, con Lozano capace di divorare un gol già al 2′ e Insigne poi pescato in fuorigioco al momento della ribattuta vincente. E’ il Napoli a guidare le danze, pericolosi Zielinski con una rasoiata e Di Lorenzo con un colpo di testa, ma il Genoa non ci sta a fare da sparring partner e Pandev al 31′, sfruttando un assist di un ispiratissimo Agudelo, spreca una buona chance già al 31′. Il primo tempo si chiude con un Napoli che sembra già non averne più, da qui i fischi del San Paolo.

VIDEO NAPOLI GENOA: IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa Genoa subito in avanti, molto pericoloso con Pandev. L’occasione gigantesca i Grifoni ce l’hanno al 16′, Agudelo che scende sul fondo e crossa mettendo Pinamonti nelle condizioni di appoggiare a porta vuota. Il tocco però è poco convinto e Koulibaly salva clamorosamente sulla linea. Un sospiro di sollievo per Ancelotti, il Napoli prova a cambiare passo e Radu è attento su una conclusione insidiosa di Fabian Ruiz. Il portiere romeno del Genoa si supera però allo scadere su un colpo di testa di Elmas, subentrato a un Insigne a sua volta subissato dai fischi al momento della sostituzione, tolto dalla linea di porta con il conforto della goal line technology. E per il Napoli finisce con nessun gol, un solo punto e la rabbia del pubblico a fine gara.