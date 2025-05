VIDEO NAPOLI GENOA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli viene fermato con un pareggio per 2 a 2 dal Genoa. In avvio di primo tempo i partenopei tentano immediatamente di condurre le danze proponendosi in attacco in maniera pericolosa verso il 5′ con un tiro impreciso di Politano e McTominay manda invece la sfera alta sopra la traversa in rovesciata al 9′. Il tecnico Antonio Conte è costretto a rivedere la sua decisione di schierare Lobotka titolare poichè il giocatore rimedia un infortunio che lo costringe alla sostituzione con Gilmour intorno al 12′.

L’episodio sembra però caricare ulteriormente il Napoli che infatti sblocca il punteggio al quarto d’ora tramite il gol siglato da Lukaku, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal già protagonista McTominay. E’ Raspadori a mancare il raddoppio immediato al 23′ per colpa della parata in corner eseguita da Siegrist e il Grifone inizia a crescere affacciandosi in area avversaria con Vitinha e Pinamonti al 27′ e soprattutto alla mezz’ora, quando l’ex interista centra la traversa con un colpo di testa.

I liguri ripristinano inoltre la parità al 32′ quando la deviazione area di Ahanor, su cross di Messias, mette in difficoltà Meret il quale realizza così una sfortunata autorete. Nel secondo tempo di nuovo Lukaku si proietta in avanti al 47′ eludendo la marcatura di Vasquez e venendo comunque fermato dall’attento Siegrist. Nemmeno Raspadori al 52′ e pure Anguissa al 55′ non combinano di meglio sempre per i padroni di casa. Nel finale Politano aiuta Raspadori a smarcarsi per segnare il gol del nuovo vantaggio su assist di McTominay al 64′.

Lo scozzese viene quindi disinnescato da Siegrist al 67′ e di nuovo Raspadori non fa il bis per colpa della deviazione in angolo di Bani al 73′. Ancora Politano deve fare i conti con l’ennesimo intervento di Siegrist al’86’ e Billing non inquadra il bersaglio di testa nel recupero al 90’+3′. Il punto derivante da questo pareggio concretizzatosi nella trentaseiesima giornata spinge il Napoli a quota 78 nella classifica della Serie A stagione 2024/2025. Il Genoa, dal canto suo, ottiene lo stesso bottino grazie a questo risultato e sale dunque a 40 punti in graduatoria.

