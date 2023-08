Video/ Napoli Girona (4-2 dcr) gol e highlights: Meret decisivo, vittoria dagli 11 metri (2 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI GIRONA: GARCIA COL FRENO A MANO TIRATO!

Video Napoli Girona che racconta l’uscita della formazione di mister Rudi Garcia. L’inizio del Napoli non è dei migliori, si nota molto l’assenza centrocampo del tridente Lobotka, Zielinski e Anguissa. Napoli in difficoltà nella fase di impostazione e subisce il goal del vantaggio da parte degli spagnoli, a causa dell’errore difensivo dell’ex giocatore del Genoa Ostigard. Il difensore sbaglio il tocco verso Gollini e regala la possibilità all’attaccante Stuani di battere il portiere. Napoli che si fa vedere in avanti soprattutto con l’argentino Simeone. Ma sei stata accanto ex Verona poi non sbaglia dagli 11 m il regalo il pareggio sul finire del primo tempo alla formazione del tecnico francese Garcia.

Secondo tempo della sfida tra Napoli e Girona che non regala troppi squilli e soprattutto reti come invece accaduto nella prima frazione di gioco. L’occasione più ghiotta capita nei piedi di Zedavka che spreca tu per tu con il portiere da posizione favorevole. Mani tra i capelli per il tecnico francese Rudi Garcia. L’ex Lille adopera diversi campi schierando gli uomini di dolori, lo scorso anno vincitori dello scudetto ma non cambia la musica. Il risultato finale è di 1-1 contro la formazione catalana facente parte della galassia City Football Group. Napoli che vince, tuttavia, ai calci di rigore con il risultato di 4-2 con un super Meret.

VIDEO GOL NAPOLI GIRONA: IL TABELLINO

Napoli: Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Elmas, Folorunsho, Zedadka; Lozano, Simeone, Zerbin. All. Garcia.

Girona: Juan Carlos; Miguel, Arnau, David Lopez, Stuani; Tsygankov, Aleix Garcia, Savio, Blind; Yan Couto, Yangel Herrera. All. Sanchez.

Marcatori: 13′ Stuani (G), 42′ Simeone (N)

VIDEO NAPOLI GIRONA: GOL E HIGHLIGHTS

