Video/ Napoli Hatayspor (4-0) gol e highlights: Osimhen e Simeone sugli scudi (29 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI HATAYASPOR: IL SOLITO OSIMHEN!

Il Napoli supera in scioltezza i turchi dell’Hatayspor grazie alle doppiette di Osimhen e Simeone. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Fernandes sfida Di Lorenzo sulla fascia ma finisce nel fare fallo. Prima occasione in favore del Napoli. Lancio per Osimhen che difende la sfera e calcia, salva in angolo Kerdesler.

Il Napoli fa la partita, azzurri costantemente in attacco. Kvaratskhelia dentro per Osimhen che viene pescato in fuorigioco. Politano in mezzo per Osimhen che di testa non impatta bene. Osimhen! La sblocca il Napoli! Kardesler sbaglia il rinvio con Politano che recupera la sfera e serve Osimhen, il portiere respinge il primo tiro, sul secondo tiro Osimhen la mette in rete. Osimhen! Raddoppia il Napoli con il nigeriano! Kvaratskhelia serve il compagno di squadra che supera il portiere turco in uscita. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI HATAYASPOR, IL SECONDO TEMPO: LA CHIUDE SIMEONE!

Osimhen per Kvaratskhelia che entra in area e prova a superare Kardesler, palla fuori di poco. Politano aggancia e si accentra, tiro che sfiora il palo. Garcia cambia tutti gli undici in campo. Simeone! Cala il tris il Napoli! Zerbin viene servito in profondità ma si fa respingere la conclusione. Recupera la sfera e calcia, tiro ribattuto, ci prova anche Coli Saco, la sfera poi arriva a Simeone che non sbaglia. Doppietta di Simeone! Azione personale dalla trequarti, entra in area e supera con un pallonetto Kardesler. Zerbin per Simeone, il tiro dell’argentino sfiora il palo. Occasione per Hodzic per il gol della bandiera, il suo tiro centrale è respinto da Gollini. Termina il match, bel poker del Napoli.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Meret (60′ Gollini), Di Lorenzo (60′ Zanoli), Rrahmani (60′ D’Avino), Ostigard (60′ Juan Jesus), Olivera (60′ Obaretin); Anguissa (60′ Coli Saco), Zielinski (60′ Folorunsho); Politano (60′ Zedadka), Raspadori (60′ Demme), Kvaratskhelia (60′ Zerbin); Osimhen (60′ Simeone). All. Garcia.

Hatayspor: Kardesler; Corekci, Saglam, Lobjanidze, Oluwafisayo, Demir, Aburjania, Aksoy, Mango Fernandes, Bekaroglu, Yildrim. All. Demirel.

Arbitro: Marchetti di Ostia

Marcatori: 22′ e 28′ Osimhen, 64′ e 70′ Simeone.

