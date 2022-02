Video/ Napoli Inter (1-1) gol e highlights: Dzeko riprende gli azzurri (Serie A)

VIDEO NAPOLI INTER (1-1): IL BIG MATCH TERMINA PARI

Il big match tra Napoli e Inter termina in parità grazie al rigore di Insigne e Dzeko. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni principali della gara. Inter subito pericolosa con Perisic che crossa ma non trova Dumfries. Osimhen fa da sponda per Di Lorenzo che calcia da fuori area e per poco non trova la porta. Prima del tiro di Di Lorenzo c’è stato un intervento in area subito da Osimhen da De Vrij, check in corso. C’è calcio di rigore! La sblocca Insigne! Il capitano non lascia scampo ad Handanovic. Inter che prova subito a reagire allo svantaggio. Bella giocata di Dumfries che serve Dzeko, palla lunga di un soffio. Gran tiro di Zielinski da fuori area, la sfera termina sul palo esterno! Per il momento l’Inter si sta affidando molto alle discese di Dumfries. Sono trascorsi quindici minuti di gioco, decide Insigne su rigore. Ci sono intanto problemi

per Politano, si scalda Elmas. Cambio al momento congelato. Prova la giocata Politano, Dimarco non riesce a fermarlo per ora. Purtroppo Politano deve abbandonare il match, al suo posto entra Elmas. Di Lorenzo serve Osimhen in area, il nigeriano si gira e calcia, sfera fuori di poco. Rimpallo in area dell’Inter, controlla la sfera Insigne che in mezza rovesciata sfiora la doppietta! Abbiamo superato la mezzora di gioco, Napoli padrone del campo. Calhanoglu ci prova su punizione, sfera che arriva a Perisic, il tocco del croato è facile preda di Ospina. Occasione per Dzeko che colpisce in area di rigore, la sfera è facile preda di Ospina. Insigne si prende il primo giallo della gara dopo un contatto con Perisic per proteste. Grandissima chiusura di Koulibaly su Dumfries. De Vrij duro su Osimhen, poteva starci il giallo. Dumfries si mette in proprio, tiro da posizione defilata e palla fuori. Esterno olandese molto propositivo. Termina la prima frazione tra Napoli e Inter dopo due minuti di recupero, decide al momento il rigore di Insigne.

VIDEO NAPOLI INTER: IL SECONDO TEMPO

Dzeko! Pareggia l’Inter subito ad inizio ripresa! Sul cross di Lautaro Martinez, va avuoto Koulibaly, sfera toccata da Di Lorenzo che assiste il bosniaco per il pareggio. Ottima occasione per il Napoli con Osimhen che calcia ma trova l’ottima respinta di Handanovic in angolo. Perisic dentro per Dumfries, grandissimo anticipo di Koulibaly che salva il Napoli. Nerazzurri rinvigoriti dal pareggio di Dzeko. Intanto resta a terra Ospina, vediamo se l’estremo difensore riuscirà a continuare. Si rialza tranquillamente Ospina, sospiro di sollievo per Spalletti. Siamo giunti all’ora di gioco, siamo sull’uno a uno. Intervento duro di Brozovic su Zielinski, giallo per lui. Barella ci prova da fuori area, palla altissima. Grande occasione per il Napoli con Elmas, Handanovic esce con i tempi giusti e salva. Venti minuti alla fine, gara ora molto spezzettata.

Altra grande chiusura di Koulibaly su Dumfries, entra intanto Anguissa per Fabian Ruiz. Insigne parte in contropiede e calcia, para facile Handanovic. I due tecnici cambiano a dieci minuti dalla fine. Entrano Sanchez e Vidal per Lautaro Martinez e Calhanoglu. Nel Napoli entrano Mertens, Juan Jesus e Ounas per Osimhen, Insigne e Zielinski. Cinque minuti alla fine della gara. Scorrono veloce i minuti, gara sempre sull’uno a uno. Bella chiusura di Juan Jesus su Dumfries, angolo per l’Inter. Intanto esce Dimarco ed entra D’Ambrosio. Sul cross allontana la minaccia il Napoli. Termina in parità il match tra Napoli e Inter, al gol di Insigne su rigore ha risposto Dzeko.

VIDEO NAPOLI INTER: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (29′ st Anguissa), Lobotka; Politano (26′ pt Elmas), Zielinski, L. Insigne (39′ st Ounas); Osimhen (39′ st Mertens). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Jesus, Ghoulam, Petagna, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Dimarco (45′ st D’Ambrosio), De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (39′ st Vidal), Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez (38′ st Sanchez). A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Carboni, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi (squalificato, in panchina Farris).

ARBITRO: Doveri di Roma 1

MARCATORI: 7′ pt Insigne (N, su rig.), 2′ st Dzeko (I)

NOTE: Ammoniti: Insigne (N); Brozovic (I). Recupero: 2′ pt, 5′ st.

