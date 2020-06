Video/ Napoli Inter (1-1): highlights e gol. Ospina para tutto, Gattuso in finale!

Pubblicità

Ecco il video di Napoli Inter, con gol e highlights della partita. Il Napoli è la seconda finalista della Coppa Italia 2019/20. I partenopei raggiungono l’atto finale in programma a Roma, mercoledì 17 giugno, nel match a porte chiuse del San Paolo. Dopo lo 0-0 tra Juventus e Milan, è un altro pareggio a uscire, sufficiente al Napoli che aveva espugnato San Siro prima che il calcio si fermasse per l’emergenza coronavirus. L’Inter parte meglio e trova il vantaggio grazie ad Eriksen, che beffa Ospina da calcio d’angolo. Sembra un’altra serata nera per il portiere colombiano che invece para tutto di lì in poi. Prodigioso un intervento su Candreva, raddoppio negato ai nerazzurri e contropiede immediatamente innescato e concretizzato dalla premiata ditta Insigne-Mertens. Nella ripresa i ritmi calano con le due squadre che sembrano pagare il momento difficile dopo la lunga inattività, ma è l’Inter ad avere le occasioni per vedersi spalancare le porte della finalissima. In particolare al 37′ Ospina riesce miracolosamente ad evitare il raddoppio di Eriksen, assurgendo ad eroe della serata. Il Napoli trova così la decima finale di Coppa Italia della sua storia, per l’Inter considerando le occasioni avute tra andata e ritorno si tratta sicuramente di un’occasione sprecata.

Pubblicità

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Commosso Rino Gattuso, felice per il suo Napoli e per il raggiungimento della finale di Coppa Italia, ma anche col pensiero alla sorella Francesca, recentemente scomparsa: “Voglio ringraziare il mondo del calcio e tutti quelli che sono stati vicini a me e alla mia famiglia. E’ stata dura. Dedico questa vittoria ai miei genitori e mia sorella, vi eravamo molto legati. E grazie ai ragazzi per ciò che mi hanno dato oggi. Abbiamo provato a fare la pressione ultra-offensiva, ancora dobbiamo imparare. In queste prime settimane ci abbiamo lavorato. Il prossimo step è imparare a fare meglio queste cose. Il primo gol è da polli, non è un errore di Ospina ma di posizione della prima linea. Ma la squadra ha fatto bene, siamo ripartiti da dove avevamo finito 95 giorni fa. In finale affronteremo una squadra abituata a vincere, composta da grandi campioni, con una certa mentalità. Possiamo giocarcela, ma servirà una grande partita per vincere“. Verdetto del campo bugiardo per il tecnico dell’Inter, Antonio Conte: “Nelle due partite meritavamo molto di più, stasera a livello di prestazione ho poco da rimproverare ai ragazzi perché questo è il calcio che dobbiamo fare. Abbiamo creato tanto, potevamo essere un po’ più cattivi sottoporta, ma Ospina ha fatto parate strepitose. Dispiace per il gol subito, è stato una leggerezza che potevamo evitarci. Ma questa è la strada giusta e questo è il calcio che vogliamo giocare. Oggi abbiamo fatto noi la gara in lungo e in largo. Il gol subito lascia l’amaro in bocca. Io vedo il bicchiere mezzo pieno. Noi abbiamo creato tanto e Ospina ha salvato il Napoli in tante occasioni. Si può migliorare in tutto, anche nella cattiveria, ma ho davvero poco da rimproverare alla squadra. Abbiamo fatto ciò che abbiamo provato in allenamento e mi dispiace per i ragazzi, avrebbero meritato di giocare la finale“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI INTER



© RIPRODUZIONE RISERVATA