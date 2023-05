Video/ Napoli Inter (1-2) gol e highlights: gli azzurri retrocedono in Primavera 2 (27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI INTER PRIMAVERA: RETROCESSIONE!

Il Napoli retrocede in Primavera 2 dopo la sconfitta in casa contro l’Inter. Alla compagine azzurra bastava conquistare un punto per i play-out ma i nerazzurri hanno disputato un’ottima gara condannando la compagine guidata da Frustalupi. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Acampa lancia Koffi, controllo e tiro, respinge Botis. Gningue crossa per Rossi, sfila sfera in area con Gioielli che non ci arriva per un soffio. Sarr!

La sblocca l’Inter! Pelamatti si sgancia fino alla trequarti, cross con il contagiri per Sarr che di testa supera Boffelli. Sarr per Iliev in contropiede, il tiro a giro viene murato. Con questo risultato il Napoli retrocederebbe in Primavera 2. Kamate si lancia verso l’area avversaria per il raddoppio, Boffelli esce fuori dall’area e salva i partenopei. Termina la prima frazione di gara, Inter avanti grazie a Sarr.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI INTER PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Iaccarino! La riprende il Napoli! Da punizione defilata Iaccarino mette la sfera in mezzo che passa tra vari calciatori fino a sorprendere Botis non perfetto nell’intervento. Infortunio per Boffelli, al suo posto entra Turi. Kassama di testa in mischia, ottima la risposta di Turi. Sarr supera con una bella giocata Hysaj, tiro a botta sicura, grandissima parata di Turi. Martini! Si riporta avanti l’Inter! Pozzi in mezzo dalla sinistra, arriva Martini che di testa non lascia scampo a Turi. Iaccarino in mezzo, Obaretin non riesce nel tocco vincente. Termina il match, il Napoli retrocede in Primavera 2.

VIDEO GOL NAPOLI INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO

Marcatori: Sarr al 21′, Iaccarino al 55′, Martini all’86’

NAPOLI (3-4-2-1): 1 Boffelli; 5 Obaretin, 2 Barba, 18 Hysaj; 99 Gningue, 8 Iaccarino, 6 Gioielli, 7 Acampa; 15 Spavone, 80 Koffi; 23 Rossi.

A disposizione: 55 Turi, 3 Giannini, 9 Pesce, 16 Alastuey, 26 Lorusso, 27 Kasongo, 28 Marchisano, 29 Sequino, 70 Marranzino, 72 D’Avino, 88 Russo, 90 Nosegbe, 98 Bonavita.

Allenatore: Nicolò Frustalupi.

INTER (4-3-3): 1 Botis; 26 Nezirevic, 15 Kassama, 5 Matjaz, 33 Pelamatti; 7 Martini, 8 Grygar, 14 Kamate; 30 Owusu, 18 Sarr, 11 Iliev.

A disposizione: 41 Tommasi, 13 Stabile, 24 Andersen, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 29 Quieto, 34 Berenbruch, 38 Pozzi, 43 Bovo.

Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Daniel Hysaj (N), Davide Acampa (N), Sheriff Kassama (I)

Arbitro: Giorgio Vergaro

