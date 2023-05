Video/ Napoli Inter (3-1) gol e highlights: Di Lorenzo realizza un gran gol

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI INTER: SPALLETTI CI METTE LO ZAMPINO

Andiamo a vedere video gol e highlights di Napoli Inter. Il Napoli supera l’Inter grazie alle reti siglate da Anguissa, Di Lorenzo, grandissimo gol, e Gaetano. I nerazzurri avevano pareggiato momentaneamente grazie a Lukaku. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Olivera imbuca, para facile Onana. Gagliardini ferma la ripartenza di Di Lorenzo, punizione Napoli. Azione personale di Kvaratskhelia che viene chiuso da D’Ambrosio. Schema su punizione del Napoli, Zielinski dentro per Anguissa che calcia fuori. Gosens non libera bene, Anguissa calcia e sfiora il palo di pochissimo. Gagliardini si prende il giallo dopo il brutto intervento su Di Lorenzo. Elmas crossa in mezzo per Osimhen, colpo di testa facile preda di Onana. Correa per Lukaku che calcia ma viene murato da Kim. Osimhen ci prova in rovesciata dopo un flipper in area, palla fuori. Fallo di Barella su Anguissa, punizione per il Napoli. Gagliardini in ritardo su Anguissa, secondo giallo ed espulsione. Anguissa ci prova dal limite, Asllani respinge. Barella per Lukaku che entra in area e calcia, palla sull’esterno della rete. La prima frazione termina a reti bianche.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI INTER, SECONDO TEMPO: TRIS PARTENOPEO!

Da angolo ottima occasione per Di Lorenzo, respinge bene Onana. Fallo su Osimhen, punizione da ottima posizione per il Napoli. Zielinski calcia e trova la barriera. Napoli che continua ad attaccare a caccia del vantaggio. Zielinski da fuori area, palla alta. Bellanova parte in contropiede, palla in mezzo per Gosens e grande chiusura di Anguissa. Fallo tattico di Elmas su Brozovic, arriva il giallo. Kvaratskhelia a giro, respinge bene Onana. Anguissa! La sblocca il Napoli! Zielinski per Anguissa che in area aggancia e si gira, Onana non può nulla, Napoli avanti. Nel Napoli escono Osimhen ed Elmas per Simeone e Raspadori. Onana lancia per Lukaku, ottima la chiusura di Kim.

Occasione colossale per Raspadori che in area salta anche Onana ma poi si allarga e la mette fuori. Dumfries va di testa, il Napoli salva sulla linea. Lukaku! La riprende l’Inter! Cross teso di Dimarco, Juan Jesus si distrae e Lukaku supera Meret. Di Lorenzo! Grandissimo gol del capitano del Napoli! Tiro da fuori area che termina direttamente all’incrocio dei pali! Dimarco dalla lunghissima distanza non trova la porta. Calcia Politano, respinta di Onana, Simeone con il sinistro spreca malamente. Gaetano! La chiude il Napoli in contropiede! Assist di Simeone e primo gol stagionale del centrocampista che festeggia in lacrime. Termina il match.

VIDEO GOL NAPOLI INTER, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo ©, 13 Rrahmani, 3 Kim (74’ Juan Jesus), 17 Mathias Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski (82’ Gaetano); 7 Elmas (69ì Raspadori), 9 Osimhen (69’ Simeone), 77 Kvaratskhelia (82’ Politano). A disposizione: 12 Marfella, 95 Gollini; 4 Demme, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 18 G. Simeone, 19 Bereszynski, 21 Politano, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 70 Gaetano, 81 Raspadori, 91 Ndombelé. Allenatore: Luciano Spalletti

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio ©, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni (57’ Acerbi); 12 Bellanova (74’ Dumfries), 5 Gagliardini, 14 Asllani, 23 Barella (57’ Brozovic), 8 Gosens (80’ Lautaro Martinez); 90 Lukaku, 11 J. Correa (74’ Dimarco). A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 43 Akinsanmiro, 50 A. Stankovic, 77 Brozovic. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Marinelli; Assistenti: Bidoni, Colarossi; Quarto ufficiale: Marcenaro; VAR: Nasca; Assistente VAR: Chiffi

Marcatori: 66’ Anguissa (N), 81’ Lukaku (I), 85’ Di Lorenzo (N), 94’ Gaetano (N)

Ammoniti: Gagliardini (I), Elmas (N)

Espulsi: Gagliardini (I)

Recuperi: 1’ (PT), 4’ (ST)

