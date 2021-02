Video/ Napoli Juventus (1-0): highlights e gol, decide il rigore di Insigne (Serie A)

VIDEO NAPOLI JUVENTUS: DECIDE IL RIGORE DI INSIGNE

Nel video di Napoli Juventus 1-0 analizziamo la partita che i partenopei hanno vinto nella 22^ giornata di Serie A. Riscattato il ko di Supercoppa, il Napoli ha ottenuto un successo importante con due dati storici: il gol numero 100 di Lorenzo Insigne, che ha trasformato un rigore concesso dal Var per un fallo di Chiellini su Rrahmani, e una partita di ritorno che per la prima volta in Serie A è stata disputata prima dell’andata, visto che dopo il ricorso vinto dagli azzurri quel match di ottobre all’Allianz Stadium non è ancora stato calendarizzato. Se guardiamo alle statistiche, scopriamo che la Juventus avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più come detto anche da Gennaro Gattuso: non solo i bianconeri hanno avuto il 60% del possesso palla (dato che può anche dire poco riguardo il reale andamento della partita), ma hanno effettuato 22 tiri verso la porta di Alex Meret contro i 10 che il Napoli ha avuto verso Szczesny.

Il portiere polacco, continuando la nostra analisi del video di Napoli Juventus, ha dovuto effettuare soltanto due parate abbastanza ordinarie, mentre il suo collega è stato impegnato in ben 6 occasioni, la metà delle quali è stata decisiva per salvare il risultato. Una Juventus che è stata anche più aggressiva come dimostrano i 18 falli commessi, contro i 9 del Napoli; 5 le occasioni da gol reali per la squadra di Andrea Pirlo, che però non è stata troppo attenta al fuorigioco essendoci finita per ben 6 volte – solo una volta i partenopei. In più la Vecchia Signora ha ottenuto un ottimo 89% di precisione dei passaggi laddove la sua avversaria si è fermata al 77%; eppure, il match lo hanno vinto i ragazzi di Gattuso.

VIDEO NAPOLI JUVENTUS: IL TABELLINO

NAPOLI JUVENTUS 1-0 (1-0)

Marcatore: 31’ rig. L. Insigne

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ni. Maksimovic, Mario Rui; Zielinski (64’ Elmas), T. Bakayoko; Politano (64’ Fabian Ruiz), L. Insigne (88’ Lobotka), Lozano; Osimhen (75’ Petagna). Allenatore: Gennaro Gattuso

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46’ Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; F. Chiesa, Rabiot, Bentancur (72’ Kulusevski), Bernardeschi (63’ McKennie); Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Daniele Doveri

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Chiellini (J), Cuadrado (J), T. Bakayoko (N), Rabiot (N)