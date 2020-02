Video/ Napoli Lecce (2-3) highlights e gol, nuovo scivolone per i partenopei!

Per la seconda volta nella sua storia il Lecce vince in casa del Napoli imponendosi con il risultato finale di 2-3, il video con gli highlights e i gol della partita valevole per la 23^ giornata di Serie A 2019-20 ci mostra la grande impresa compiuta dalla squadra allenata da Fabio Liverani che dopo il poker rifilato al Torino domenica scorsa – che ha portato all’esonero di Walter Mazzarri – fa altri tre passi in avanti verso la salvezza, rimanendo a +3 sul terzultimo posto nonostante il successo del Genoa contro il Cagliari. Si fermano nuovamente i partenopei che dopo aver battuto Juventus e Sampdoria si erano avvicinati alla zona Europa e invece rinculano tornando nella parte destra della classifica. Nelle fasi iniziali del match gli uomini di Gattuso prendono il comando delle operazioni e accerchiano l’area di rigore dei salentini con Milik e Zielinski che va più volte a un passo dall’uno a zero. Il Napoli spreca un’occasione dietro l’altra e alla mezz’ora viene punito da Lapadula che approfitta di una respinta non ineccepibile di Ospina. Prima dell’intervallo Insigne scheggia il palo esterno mentre Politano viene fermato da Donati che gli concede solamente il tiro dalla bandierina. Nella ripresa entra Mertens che confeziona subito l’assist per il momentaneo apri firmato dal numero 99 polacco (nono centro in campionato per lui), tuttavia nel momento migliore dei vice-campioni d’Italia arriva la doppietta di Lapadula che trasforma in oro la giocata raffinatissima di Falco e sul San Paolo cala nuovamente il gelo. A complicare i piani del Napoli ci si mette pure l’arbitro Giua che ammonisce Milik per simulazione in seguito a un contrasto con Donati, il direttore di gara ignora le direttive del VAR e non si avvale nemmeno dell’on field review, eppure rivedendo le immagini al rallentatore non si può certo dire che il polacco sia stato toccato da un fantasma. Quando meno te lo aspetti Mancosu tira fuori dal cilindro un calcio di punizione meraviglioso che lascia tutti a bocca aperta, sotto di due gol Callejon riesce comunque a riaprirla e ridare un po’ di speranze ai suoi, a tempo quasi scaduto Vigorito dice di no a Lozano e abbassa la saracinesca fino al triplice fischio. Ai giocatori del Napoli non è bastato dare il massimo per avere la meglio, puniti dai troppi errori individuali e di distrazione che sono costati la 9^ sconfitta (la sesta del San Paolo) su 23 partite. Forse è ancora presto per parlare di Champions e/o Europa League… CLICCA QUI PER IL VIDEO NAPOLI LECCE

VIDEO NAPOLI LECCE: LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara un raggiante Filippo Falco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Tre punti importantissimi che ci permettono di tenerci lontani dalla zona retrocessione, già contro il Torino erano arrivati segnali di ripresa, oggi siamo stati molto attenti a non farci infilare dal Napoli e credo che abbiamo meritato di vincere. Noi ci sacrifichiamo tutti soprattutto di fronte alle grandi squadre che ti obbligano a dover difendere in undici, sono contento per Lapadula che si è sbloccato, anche i nuovi arrivati si sono comportati molto bene e si sono integrati alla perfezione con il gruppo. L’apporto dei tifosi non è mai mancato, anche in trasferta ci seguono a migliaia ed è a loro che dedichiamo questa grande impresa, abbiamo il dovere di dare il massimo ogni volta che scendiamo in campo per non tradire la loro fiducia che ripongono incondizionatamente in noi”. Gennaro Gattuso non è tipo da nascondersi dietro un dito e si assume la responsabilità della sconfitta: “I gol si possono sbagliare a patto poi di non prenderne tre come ci è successo oggi. Siamo troppo passivi, ci manca la cattiveria e forse questo dipende anche da me, evidentemente non riesco a trasmettere la giusta grinta ai ragazzi che si fanno saltare troppo facilmente. Possiamo creare tutte le palle gol del mondo ma se al primo errore o al primo affondo degli avversari perdi tutte le certezze significa che qualcosa non va, a livello di testa c’è ancora tantissimo lavoro da fare. Comunque non costa nulla usare il VAR, certi arbitri non li capisco proprio”. Fabio Liverani mostra un sorriso a trentadue denti e ne ha ben donde ma non rinuncia a fare un’analisi a 360 gradi: “Dobbiamo essere onesti, nei primi 25 minuti abbiamo subito troppo passivamente il pressing del Napoli, non sapevamo proprio come uscirne, poi grazie a un paio di episodi abbiamo preso coraggio e ci siamo proposti sempre di più in avanti, da lì abbiamo posto le basi per una grandissima vittoria. Complimenti a Barak che anche oggi ha sfiorato il gol, il mercato di gennaio è stato fondamentale per rinforzare la rosa ma anche gli innesti di Mancosu e Petriccione hanno fatto la differenza, siamo un grande gruppo e abbiamo tutti i mezzi tecnici per salvarci”.

