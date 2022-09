Video/ Napoli Lecce (risultato 1-1) gol e highlights: azzurri bloccati! (Serie A)

VIDEO NAPOLI LECCE (RISULTATO 1-1): PARTENOPEI BLOCCATI

Napoli bloccato sul pari da un coriaceo Lecce che si è anche tolto il lusso di sbagliare un calcio di rigore nel primo tempo allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli che fatica un po’ a prendere ritmo e il Lecce ci prova per primo con Pezzella. Ammonito Politano per un fallo su Banda, al 21′ è attento Falcone ad alzare sopra la traversa una conclusione a giro di Politano. Al 22′ contatto Ndombele-Di Francesco in area, calcio di rigore per il Lecce che viene fatto ripetere dall’arbitro: la seconda esecuzione di Colombo viene sventata da Meret e al 26′ il Napoli passa in vantaggio: una conclusione svirgolata di Politano diventa un assist per Elmas che non lascia scampo a Falcone. Alla mezz’ora però Colombo riscatta l’errore dal dischetto con un vero eurogol da fuori area, bordata da fermo eccezionale e gol dell‘1-1 del Lecce. Ammoniti Hjulmand e proprio Colombo, con la difesa partenopea che soffre però le accelerazioni di Banda. 3′ di recupero e il Lecce va di nuovo vicino al gol al 47′ con un colpo di Baschirotto che esce fuori di poco.

Con il video di Napoli Lecce andiamo ora alla ripresa. Il Napoli inizia il secondo tempo con Zielinski e Lobotka in campo al posto di Raspadori e Ndombele, al 4′ subito ottima parata di Falcone su una girata di Elmas, col macedone che all’11’ lascia spazio a Kvaratskhelia. Cambia anche il Lecce al 17′ con Askildsen e Di Francesco che lasciano spazio a Stefezza e Blin, al 19′ Ostigard tenta l’eurogol da 30 metri e vede il pallone perdersi di poco sul fondo. Al 24′ grande chance per Osimhen, pallone piazzato bene da Politano sul secondo palo e di testa il nigeriano manca il gol d’un soffio. I partenopei spingono fino alla fine a caccia del vantaggio e Victor Osimhen manca una buona occasione al 93′ sbucando ancora sul secondo palo ma non centrando la porta difesa da Falcone. Lecce pungente in contropiede fino all’ultimo, il pareggio soddisfa sicuramente più i salentini.

VIDEO NAPOLI LECCE: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Luciano Spalletti il pareggio non deve togliere consapevolezza al Napoli: “Cosa è mancato? La velocità della giocata e in quel caso diventi prevedibile. Le distanze di squadra si vengono ad allungare, quando perdi palla non riesci a fare la riaggressione veloce. Il primo tempo si costruiva lento, loro ci hanno portato in giro perché non eravamo corti. Siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo molto meglio, loro poi si sono chiusi ed è diventato difficile. Bisogna allenarsi insieme, lavorare insieme. Non è molto che sono qui, ci sono degli step da fare. È una cosa abbastanza normale, pensavo che nel primo tempo si potesse avere lo stesso degli equilibri avendo protetto Raspadori con la corsa di Elmas. Dovevamo avere di più dai centrali, da loro non abbiamo mai avuto quel passaggio che ti permette di azionare certi meccanismi“.

Marco Baroni si gode il passo avanti del Lecce in casa di una grande: “Noi siamo una squadra giovane, non c’è stato molto tempo per preparare questa gara e ho scelto di fare molti cambi. Noi dobbiamo giocare con ritmo, avevamo speso molto con l’Empoli, ma loro sanno che devono andare in campo con coraggio. nei primi minuti abbiamo fatto fatica, poi ci siamo liberati fino a che avevamo energie. Non dimentichiamoci che avevamo Pezzella alla prima partita, Tuia rientrava da un infortunio; abbiamo delle cose da mettere insieme e questi ragazzi devono giocare. C’è stato un momento della gara in cui ho deciso di marcare a uomo Lobotka. Facendo questo riuscivamo dietro ad avere palloni più facili da leggere e i difensori sono stati molto bravi; la squadra ha tenuto molto bene“.

