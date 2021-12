Video/ Napoli Leicester (3-2): highlights e gol. Spalletti vola ai play off!

VIDEO NAPOLI-LEICESTER CITY (3-2): LA SINTESI

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli supera il Leicester City per 3 a 2. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Rodgers provano a sorprendere i rivali di giornata al 3′ quando Castagne viene fermato sul più bello da Meret, supportato dalla sua retroguardia. I padroni di casa allenati da mister Spalletti non si lasciano intimidire e replicano riuscendo a passare in vantaggio immediatamente al 4′ grazie alla rete messa a segno da Ounas, liberato da Petagna sull’errore di Tielemans. I minuti scorrono sul cronometro e sia Ounas che Petagna falliscono un paio di buone occasioni per raddoppiare tra il 17′ ed il 18′ e, sul fronte opposto, Ndidi viene intercettato da Rrahmani al 19′.

I partenopei trovano quindi il gol del bis con Elmas, assistito ancora da Petagna, verso il 24′ ma gli inglesi non ci stanno e replicano al 27′ accorciando le distanze per merito di Evans, sugli sviluppi di un calcio di punizione mal gestito dal Napoli. Nel finale del primo tempo i britannici completano la rimonta riuscendo a ripristinare l’equilibrio iniziale al 33′ per merito del gol siglato da Dewsbury-Hall, protagonista di una conclusione al volo capitalizzando un pallone spiovente. Le cose si complicano poi ulteriormente per gli azzurri che perdono prematuramente Lozano, rimpiazzato da Malcuit già al 43′ a causa dell’infortunio riportato sbattendo contro Ndidi e che lo ha costretto all’immediato trasporto in ospedale forse a causa di una lesione ad un dente.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa gli italiani ci credono e suonano la carica con Ounas al 46′ ma è il suo collega Elmas a riportare avanti i suoi firmando la doppietta personale sul rasoterra dalla destra di Di Lorenzo al 53′. Le foxes si disperano poco dopo quando Maddison spara sul palo al 55′. Il tempo passa ed il legno colto dagli inglesi viene seguito al 76′ dalla conclusione sull’esterno della rete di Vardy a mettere i brividi alla difesa napoletana.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Petagna e Demme tra i partenopei. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno della competizione continentale permettono al Napoli di salire a quota 10 nella classifica del girone C dell’Europa League, qualificandosi ai sedicesimi di finale, mentre il Leicester City non si muove, rimanendo fermo con i suoi 8 punti.

IL TABELLINO

Napoli-Leicester City 3 a 2 (p.t. 2-2)

Reti: 4′ Ounas(N); 24′, 53′ Elmas(N); 27′ Evans(L); 33′ Dewsbury-Hall(L).

Assist: 4′, 24′ Petagna(N); 53′ Di Lorenzo(N).

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme(78′ Manolas), Zielinski; Ounas(63′ Mertens), Lozano, Elmas; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

LEICESTER (4-2-3-1) – K. Schmeichel; Castagne, J. Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans(77′ Soumaré); Dewsbury-Hall(89′ Albrighton), Maddison, Barnes(72′ Daka); Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Ammoniti: 33′ Petagna(N); 77′ Demme(N).

