Video/ Napoli Liverpool (3-0): highlights e gol, show dei partenopei! (amichevole)

Ecco l’analisi del video di Napoli Liverpool, amichevole di lusso che le due squadre hanno disputato nel corso del loro precampionato estivo. Grande prova della squadra di Carlo Ancelotti, che batte con un secco 3-0 i Campioni d’Europa in carica sul campo di Murrayfield a Edimburgo. Una partita perfetta da parte dei partenopei, con il Napoli che ha approfittato dell’assenza del trio delle meraviglie Mané-Salah-Firmino tra le fila dei Reds, ma che ha messo in mostra anche una grande qualità a livello offensivo. Napoli subito in avanti sin dai primi minuti e il gol del vantaggio lo estrae dal cilindro Lorenzo Insigne, che sfodera una delle sue specialità, la conclusione a girare dal limite dell’area – dopo un bel cambio di campo a trasformare l’azione da difensiva ad offensiva – sulla quale il portiere Simon Mignolet proprio non può arrivare. Il Napoli prende coraggio e il Liverpool non riesce a reagire, a stretto giro di tempo si concretizza il raddoppio della formazione allenata da Ancelotti.

VIDEO NAPOLI LIVERPOOL: I PARTENOPEI DILAGANO

A colpire stavolta è Arkadiusz Milik, con il polacco che al 28′ sfrutta un cross di Insigne (grande protagonista della sfida) e gira a rete un pallone sul quale il portiere belga dei Reds non può intervenire. Un crescendo che trova il Liverpool impotente. La ripresa inizia così come era finito il primo tempo, con il Napoli in vantaggio e in gol con Amin Younes, che sfrutta una corta respinta di Mignolet su una conclusione del solito Insigne, autentico mattatore della partita e sempre più leader della formazione azzurra. Il secondo tempo è in pratica accademia col Napoli che riesce a far girare bene il pallone e a gestire il triplo vantaggio. Tantissimi cambi nel finale e il Liverpool nei minuti conclusivi del match sfiora a più ripresa il gol che gli permetterebbe almeno di accorciare le distanze, ma soprattutto nel finale Meret si rende protagonista di una grande parata, sventando su Wilson e permettendo al Napoli di chiudere sul 3-0 finale.